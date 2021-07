Mare scandal la Exatlon! Cărțile s-au dat pe față după ce s-a aflat că există două concurente ce se bat pe sume imense. Se pare că tinerele au avut o înțelegere cu privire la banii luați în show, dar au încălcat-o, ulterior.

Al patrulea sezon Exatlon din Mexic aduce multe controverse. Doua concurente și-au adus acuzații grave după ce înțelegerea cu privire la banii încasați în show-ul consacrat nu a mai fost respectată. Ele au pornit un adevărat război în mediul virtual.

Mati Alvarez, dublă câștigătoare Exatlon, i-a promis colegei sale, Casandra Ascensio, că îi va oferi jumătate din bani în cazul în care amândouă ajung în finală. Chiar dacă ele au bătut palma și au ajuns la o înțelegere, se pare că respectiva concurentă s-a făcut că uită de cuvântul său.

În finala Exatlon Mexic participă doi băieți și două fete, iar premiul cel mare este câștigat de o pereche. Fetele s-au gândit să ajungă la o înțelegere, hotârând că vor împărți premiul de 43.000 de euro pentru a se asigura că nu vor pleca acasă fără bani.

Toate bune și frumoase până aici. Ambele vedete au reușit să ajungă în finală, iar Mati Alvarez a reușit să câștige premiul cel mare alături de Pato Araujo. Tânăra era marea câștigătoare și a sezonului precedent, așa că reprezenta o concurentă de temut.

Mati Alvarez și Casandra Ascensio s-au întors din Republica Dominicană în Mexic, așa că vedeta ce nu a reușit să câștige finala și să aibă parte de sumele de bani a mers la colega sa pentru a se asigura că înțelegerea este respectată. Din păcate, s-a întâmplat opusul.

Povestea a fost dezvăluită chiar de un coleg de-al lor, iar, de aici, situația a degenerat. Cele două s-au certat teribil în mediul virtual, așa că mai multe detalii șocante au fost făcute publice. Se pare chiar că ele s-au înțeles și la anumite probe.

„Înțelegerea a fost făcută și m-aș fi ținut de promisiune dacă amândouă am fi ajuns în finală pe merit.

După ce am câștigat al treilea sezon, a urmat Cupa și dacă nu mă înșel, am avut un procentaj de 92%, ceea ce înseamnă că am câștigat 4 jocuri din 5 pentru a ajunge în finală.

Iar Casandra nu era atât de bună pe traseu, așa că am făcut ceva ce nu mai făcusem în viața mea.

Mi-a spus: ‘Hei, Mati, nu voi ajunge în finală dacă nu câștig jocul ăsta’. Eram împreună pe traseu iar eu am lăsat-o să câștige.”, a povestit Mati Alvarez.