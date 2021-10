Bijuterii inedite, din lapte matern sau cordon ombilical. Cum i-a venit ideea inedită unei mămici din Iași. Nu mai face față cererilor

O femeie din Iași a început să facă bijuterii din lapte matern, șuvițe de păr și cordon ombilical, în urmă cu un an. Produsele sunt realizate manual, iar procesul este unul foarte complex.

Andreea Fotica, în vârstă de 33 de ani, a făcut primele bijuterii din lapte matern în urmă cu un an. În prezent vinde bijuteriile în toată țara. De asemenea, are multe cereri și din străinătate. A aflat de această idee în pandemie de pe rețelele de socializare și a decis să încerce.

„În pandemie, la început, când nu erau prea multe oportunități să ieșim, uitându-mă pe Facebook, am aflat de bijuteriile cu lapte matern. Am vrut să încerc și eu, să văd dacă îmi iese. Eu sunt inginer chimist la bază și, pentru că sunt obișnuită să fac cercetare, muncind 10 ani într-o companie mai mult pe cercetare, am căutat diverse metode de conservare a laptelui matern. Prima bijuterie am făcut-o pentru mine și nu m-am gândit că se va ajunge la partea aceasta, de vânzare. Când am postat primele poze pe Facebook mi-a scris o mămică, apoi am primit tot mai multe mesaje. Eu voiam să le arăt copiilor, peste ani, ce am făcut în pandemie (n.r. – râde)”, spune Andreea Fotica.