Bibi are iubit nou! Cu cine se vede după despărțirea de Antonio Pican

Bibi iubește din nou, la doar câteva luni de la despărțirea de Antonio Pican. Cei doi artiști ai Generației Z au decis să se despartă după doi ani de relație, iar acum frumoasa cântăreață pare să-și fi găsit liniștea în brațele unui nou partener de viață. Ce fotografii a postat Bibi cu noul iubit.

Când Bibi a fost cerută în căsătorie de Antonio Pican, în ziua în care a împlinit 18 ani, cei doi tineri artiști au crezut că și-au găsit cea mai mare dragoste și că vor rămâne fericiți și împreună până la adânci bătrâneți.

După doi de ani de relație, cei doi cântăreți au decis să o ia pe drumuri separate în viață, anunț pe care însăși Bibi l-a făcut pe rețelele sociale, în primăvara acestui an.

„Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră. Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată.

Am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta.”, anunța Bibi la vremea respectivă.