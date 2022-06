Ce note au luat la BAC Bibi și Selly. Cei mai cunoscuți influenceri și artiști ai noii generații au susținut examenul maturității și și-au surprins fanii cu notele pe care le-au obținut la Bacalaureat. Mediile lor de promovare au fost mai mult decât satisfăcătoare.

Examenul maturității reprezintă un pas extrem de important în viața oricărui elev absolvent de clasa a XII-a. Gami, unul dintre cei mai tineri membri ai trupei 5Gang, a dat examenul de Bacalaureat și a obținut note impresionante.

În cel mai recent vlog al său, Gami le-a spus internauților care-l urmăresc în număr mare că a promovat examenul de Bacalaureat cu brio, obținând note incredibile. Mai exact, vloggerul a luat 10 la proba de Logică, 8.85 la Limba Română și 9.65 la proba de Istorie.

Acum doi ani de zile, Selly i-a surprins pe cârcotași cu note extrem de mari la examenul maturității. La proba de Limba Română, vloggerul a obținut, în 2020, nota 9,50, la Matematică a luat 9,60, iar la Biologie a obținut 9.70, având o medie generală de 9,60.

Antonio Pican și iubita lui Bibi sunt doi dintre cei mai îndrăgiți artiști din noua generație. Frumoasa șatenă și-a anunțat prietenii virtuali de pe rețelele sociale notele pe care le-a obținut, când a promovat examenul maturității.

„MEDIA LA BAC – 9.41, 9.10 ROMÂNĂ, 9.40 ISTORIE, 9.75 GEOGRAFIE. I’m so damn proud of myself” a scris Bibi, pe pagina ei de Instagram.

Deși a obținut note uriașe, cântăreața nu se oprește aici și este hotărâtă să depună contestație. Bibi este convinsă de faptul că ar fi trebuit să primească nota maximă la proba de Geografie, motiv pentru care va contesta notarea profesorilor.

„Puteam să vă anunţ mult mai devreme despre rezultatele din Bac, însă bineînţeles că Bibi este o nebună şi a vrut să facă contestaţii şi m-am gândit în ce fel să vă anunţ. Pentru că mi-am dorit să fac, o să mă credeţi de-a dreptul o nebună, contestaţie fix la materia la care am luat cea mai mare notă, adică la geografie unde am luat 9.75. Eu ştiam sigur că lucrarea mea este de 10, deci nu mă aşteptam la altă notă la Geografie şi m-a uimit un pic să văd acolo 9.75. Mai am timp totuşi să fac contestaţie.” le-a spus artista fanilor ei.