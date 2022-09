Un nou cuplu în lumea mondenă din România. Vedeta care l-a uitat deja pe iubitul celebru

Una dintre cele mai cunoscute tinere artiste ale României pare să-l fi uitat de tot pe fostul ei logodnic. Solista s-a afișat cu noul ei iubit, spre surprinderea fanilor ei de pe rețelele sociale. Cine este focoasa șatenă care pare să-și fi regăsit iubirea în brațele altui partener.

Bibi pare să fi uitat complet de Antonio Pican. La câteva luni de la despărțirea de fostul ei logodnic, celebra artistă s-a afișat, pe rețelele sociale, alături de noul ei partener de viață.

Bibi și Antonio Pican s-au separat în primăvara acestui an, iar acum se pare că frumoasa artistă și-a regăsit liniștea și iubirea în brațele altcuiva.

Una dintre reprezentantele de seamă ale Generației Z, Bibi a devenit din ce în ce mai activă pe social media, în ultima perioadă. Recent, solista le-a prezentat admiratorilor săi prima imagine cu noul ei iubit.

Deși, momentan, Bibi nu a dezvăluit identitatea celui care o face fericită, fanii și-au putut da seama cât de strânsă este relația lor, din felul tandru în care bărbatul o îmbrățișează pe iubita lui.

Bibi și Antonio Pican au fost împreună timp de doi ani de zile, formând un cuplu celebru în industria muzicală. Cei doi s-au logodit, iar fanii credeau că-i vor vedea plănuind nunta, însă în primăvara lui 2022, artiștii au decis să se despartă.

În ultima perioadă, zvonurile din presa autohtonă susțineau că Bibi și Emilian Nechifor, fostul concurent de la X Factor România, ar fi fost implicați într-o relație amoroasă, după ce au realizat mai multe clipuri împreună, pe platforma TikTok.

Într-un interviu acordat exclusiv celor de la Spynews, concurentul de la Te Cunosc de Undeva a dezmințit speculațiile și a asigurat pe toată lumea că între el și frumoasa cântăreață nu există mai mult decât o frumoasă legătură de prietenie.

„Ideea e că noi am făcut niște tik tok-uri împreună care s-au dus, aparent, foarte bine pe TikTok. Am făcut acel TikTok celebru de pe piesa pe care am și lansat-o și care se numește ”Gura ta”, dar acolo am lăsat loc de interpretare și ca să spulber acest mister, nu, nu suntem împreună.

Bibi este acum cu noi, este în cadrul Hahaha Production, e o fată foarte talentată, e un om foarte impatic și cu care rezonez foarte bine și s-ar putea să avem și un proiect”, a declarat Emilian Nechifor