Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit zeci de kilograme. Ultima decizie i-a uimit pe toți

A fost criticată ani la rând pentru felul în care arăta, însă acum totul e istorie. Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit zeci de kilograme. Iată ce decizie a luat de curând artista!

În urmă cu doar câteva luni, Bianca Rus a şocat pe toată lumea cu apariţia sa. Vedeta s-a transformat total în urma unei operaţii de micşorare a stomacului, iar asta nu o poate face decât fericită. Aşa cum era de aşteptat, cântăreaţa a fost felicitată de fanii săi pentru curaj şi ambiţie.

“Am slăbit 65 de kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Încerc să mă mențin, nu mai vreau să slăbesc, că e suficient. Acum am 53 de kilograme. Mănânc sănătos şi puțin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveți. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie. Fac și sport. Iau în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio…. Nu mi-e poftă de nimic”, a declarat Bianca Rus pentru Antena Stars.