Bianca Pop, la un pas de suicid după ce a fost drogată în club. Ce i-au făcut 35 de bărbați

La doar câteva zile după ce Bianca Pop povestea, plângând, că a fost drogată în club și mai apoi violată, vedeta s-a răzgândit și declară că a fost doar drogată. Acuzația de viol a dispărut. Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat declarațiile și dezvăluie cu totul și cu totul altceva.

Bianca Pop a vrut să își ia viața după ce a anunțat că a fost drogată și violată

Bianca Pop declară acum că doar a fost drogată de cineva în club, dar că nu a fost violată. În plus, frumoasa brunetă a mărturisit că vrea cu orice preț să se facă dreptate, mai ales că este de părere că încă mai are în corp substanța folosită pentru drogarea ei.

Fosta Ispită de la Insula Iubirii, pintre multe alte lucruri spuse, a punctat faptul că s-a simțit foarte rău după ce a fost drogată și că, timp de 2 zile, nu a știut pe ce lume se află.

Petrecerea a început cu 5 persoane și s-a ajuns la 35

„M-au sunat niște persoane. Din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată.

M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop, la Antena Stars.

Declarațiile inițiale ale Biancăi Pop

Acum două zile, declarațiile Biancăi Pop erau cu totul altele. Aceasta susținea nici mai mult nici mai puțin că a fost drogată, dar și violată: Spunea că îl bănuiește pe un bărbat din anturajul ei, care nu i-ar fi deloc străin.

“Am avut și eu timp să-mi fac din nou Instagram. Vreau să vă spun că sunt la Secția 7 de Poliție pentru a da niște declarații pe care nu am reușit să le dau ieri și de aici mergem la IML ca să vedem ce s-a întâmplat, ce fel de substanțe au fost și să continuăm cu plângerile. Nu vă faceți griji, nu am fost violată. O să spun numele lui” a spus Bianca Pop, contrazicân total cu cele spuse inițial.