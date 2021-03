Bianca Drăgușanu a răbufnit la TV. Ce a spus despre relația cu Gabi Bădălău

Viața Biancăi Drăgușanu nu e lipsită nici acum de controversă, deși s-a crezut că totul urmează să se liniștească după ce Alex Bodi a plecat din calea ei. Fosta asistentă păcătoasă a răbufnit la TV. Ce a spus aceasta despre discutata relație cu Gabi Bădălău?

Bianca Drăgușanu dă cărțile pe față și vine cu detalii despre relația pe care o are cu încă soțul Claudiei Pătrășcanu. Blondina a dezvăluit că oficial este o femeie singură, dar în timpul acesta se pare că ar fi păstrat legătura cu Bădălău, cu care a fost văzută chiar în ziua mărțișorului.

Cu toate astea, fosta asistentă păcătoasă a lăsat să se înțeleagă că povestea dintre ea și fiul milionarului nu a ajuns la final. Declarațiile sale au avut loc în cadrul unui interviu pentru „Xtra Night Show”. „Datorez explicații cuiva? Când mă vezi la Starea Civilă, apoi o să-ți explic de ce am ajuns acolo.

Până atunci nu am ce să-i explic nimănui. (…) Oficial nu există nimeni în viața mea, neoficial nu știu, nu mă întreba că nu vreau să vă spun”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru emisiunea precizată, de la Antena Stars.

De asemenea, creatoarea de modă a mai adus în discuție și conflictul pe care Bădălău îl poartă împotriva mamei copiilor săi. Femeia a mai susținut că s-a simțit indignată de reacția cântăreței după ce blondina a comentat episodul în care bărbatul a fost scuipat de Claudia atunci când a mers să-și ia copiii. „Nu știam. Pe fiecare om îl definesc acțiunile lui. Nu este războiul meu, este războiul lui. Încep să se vadă caracterele oamenilor”, a spus vedeta.

“E aberantă, toată lumea se drogheză, toată lumea e manipulată, toată lumea e cumpărată. S-a dus omul (n.r. Gabi Bădălău) și a făcut testul… Minte cu o nerușinare și un teatru pe care nici voi nu îl mai credeți. Femeia asta minte cu un tupeu fantastic. Asta are foarte mult timp liber. Se bate cu pumnul în piept că e mamă și scriitoare, mai nou, și face scenarii de genul, ea nu știe să facă nimic altceva. Doamne ferește de așa ceva! Să ajungi să spui aberațiile astea într-un context în care ea îmi dă mesaje, romane, de nici nu am timp să le citesc. Ea are dublă personalitate. Vrea să mă avertizeze pe mine cât de rău este el (n.r Gabi Bădălău), dar pe mine nu mă intersează. Nu ai cum să faci schemele astea decât dacă ai mult timp liber. Ei i se dau soluții, dar ea în loc să găsească rezolvare găsește alte probleme”

