Bianca Drăgușanu, trasă pe dreapta de Poliția Română. Ce au descoperit i-a adus blondei o amendă de 580 de lei

Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme mari! Vedeta a fost trasă pe dreapta de autorități după ce a încălcat o regulă de aur, așa că ea s-a ales cu o amendă de 580 de lei, dar surprizele neplăcute nu s-au oprit aici pentru blondină.

Bianca Drăgușanu este extrem de cunoscută în showbiz-ul românesc, așa că vedeta are parte de multe proiecte și este foarte ocupată.

Totuși, chiar dacă aceasta preferă să își conducă bolidul de lux și să nu angajeze un șofer, iată că autoritățile au descoperit ceva ce i-a adus o amendă blondinei.

Polițiștii au oprit, marți dimineața, 10 august, un autoturism ce se deplasa în zona strada Grigore Moisil – Bulevardul Lacul Tei, după ce au observat că șoferul a depășit coloana de mașini oprite la semafor și s-a încadrat pe sensul opus de circulație.

Aceștia au realizat că la volan se afla chiar Bianca Drăgușanu. Regulile sunt respectate de toată lumea, așa că blondina s-a ales cu o amendă usturătoare în valoare de 580 de lei, potrivit știripesurse.ro.

De asemenea, Biancăi Drăgușanu i s-a suspendat permisul timp de 30 de zile, așa că o să fie nevoită să se deplaseze în următoarea perioadă fără a folosi bolidul său de lux.

Bianca Drăgușanu o să aibă parte de multe neplăceri în următoarea perioadă, mai ales pentru că ea preferă să se deplaseze cu mașina pentru a onora diferite proiecte. Ținând cont că este extrem de cunoscută, multe companii își doresc să colaboreze cu ea.

Aceasta nu își vinde imaginea pe bani puțini. Bianca Drăgușanu a ajuns să câștige sume uriașe, așa că se poate declara mulțumită din orice punct de vedere. Chiar dacă s-a aflat în mijlocul unor controverse în ultima perioadă, ea nu regretă deciziile luate.

‘100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite.

Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine.

La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni.”, a spus Bianca Drăgușanu la Teo Show.