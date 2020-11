Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan, desființate de cine nu se așteptau. Ce mesaj șocant au primit

Oana Zăvoranu revine în forță, după ce, recent, critica alte vedete din showbiz-ul românesc. Se pare că bruneta a lansat o campanie dură împotriva celor care se autotintulează influenceri. Noile sale victime sunt Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan.

Dacă până acum victimele criticilor brunetei Oana Zăvoranu au fost fie Oana Roman, fie Raluca Pastramă, sau chiar Andreea Bănică, acum și-a întors atenția către Bianca Drăgușanu și, culmea, Andreea Bălan. Astăzi, într-o postare pe Instastory, Oana Zăvoranu a lansat atacul împotriva celor două.

În postarea cu pricina a publicat un colaj, scriind ”Dovada că nu există femei urâte, ci doar femei sărace”. În pozele publicate apar, pe lângă Inna, Loredana Chivu, Margherita și Ruby, și blonda Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan. (vezi galeria)

Dacă la primul colaj scria cele menționate mai sus, în următorul, doar cu Bianca și Andreea Bălan, bruneta a comentat, spunând “Nu sunt de acord, urâtele sunt urâte”, pe fundal auzindu-se melodia lui Florin salam, “De-ar fi sa-ti fac un portret”.

Multă lume a rămas șocată de noile atacuri ale brunetei la adresa vedetelor din showbiz-ul românesc. Multe dintre ele nici nu au dat curs declarațiilor făcute de Oana, dar bruneta amenință că asta nu este nimic.

Tot pe contul ei de Instagram, anunța recent, că din decembrie își va deschide propriul canal pe celebra platformă video, Youtube. Oricum, cele mai virulente atacuri ale brunetei, din ultima perioadă, au fost la adresa lui Pepe și a fostei sale soții, Raluca Pastramă. Cei doi sunt implicați într-un scandal și un divorț cu scântei.

În afară de aceste preocupări, Oanei Zăvoranu îi merge foarte bine și cu clinica deschisă cu ceva vreme în urmă. Fanii brunetei au putu vedea unul din anunțurile făcute de aceasta, pe Instagram, în care spunea că:

”Dragii mei,

In timp ce toate ‘vedetutele’ fac reclama la mere, iaurturi, tampoane, bulion, capete de dus, linguri de lemn, fărașe, supozitoare, ulei, mopuri, etc si cersesc TOTU PE MOCA, sau va mint cu ‘giveaway-uri’ la tot felul de tâmpenii, eu si @onelifeclinicamedicala va facem un anunt de care din nou sunt mandra. Vom introduce TESTUL PCR-COVID 19 cu testare in TIMP REAL. SINGURUL TEST APROBAT DE OMS LA NIVEL INTERNATIONAL, scria Oana Zăvoranu pe Instagram.