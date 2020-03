Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, gest neașteptat după ultimul scandal. Ce au decis împreună

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi încearcă să-și salveze căsnicia. Un gest a luat, însă, prin surprindere pe toată lumea. Cum sunt lucrurile în mariajul celebrelor vedete și ce fac pentru a aduce din nou soarele pe strada lor?

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, gest neașteptat după ultimul scandal

Bianca și Bodi au una dintre cele mai controversate mariaje din showbiz-ul românesc, iar în ultima perioadă încercările prin care trec sunt din ce în ce mai grele. Zvonurile din ultima vreme arată că afaceristul ar fi fost violent cu designer-ul, dar și cu mama acesteia. Totul s-ar fi întâmplat chiar în prag de ziua femeii, de 8 Martie. Femeia a sunat atunci la numărul unic de urgență 112, iar la casa vedetei s-a deplasat un echipaj de poliție. Cu toate astea, momentele tensionate dintre cei doi nu au încetat. Certurile și împăcările nu contenesc în căsnicia celor doi, deși au ales să-și unească destinele de mai puțin de un an. Totuși, continuă că își mențină aparențele și să se împace după fiecare incident.

“Alex se ia de Bianca din orice, deși ea pur și simplu nu mai știe ce să mai facă pentru ca totul să fie în ordine. El critică felul ei vestimentar, felul în care se poartă, îi spune că este prea bună și prea apropiată de persoane care nu o merită. Pur și simplu tot timpul au discuții. Ea îl contrazice, el își pierde cumpătul foarte repede și devine agresiv. Acum vor să meargă împreună la terapie de cuplu, pentru a încerca să își salveze căsnicia”

Un apropiat al Biancăi (Sursa: impact.ro)

„Dacă simt să plâng, eu plâng”

Bianca a susținut, în urmă cu o zi, că încearcă de un an și jumătate să devină cea mai bună variantă a sa, iar că ea este mândră de ceea ce are și de realizările sale. Mai mult decât atât, aceasta susține și că nu are ce să își reproșeze, în special în relația cu actualul soț sau în relația cu oamenii alături de care lucrează.