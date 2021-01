Bianca Drăgușanu se iubește cu Gabi Bădălău. Imaginile clare, acum nu mai e nicio îndoială

Speculațiile au curs continuu încă de la mica lor escapadă în Dubai, dar acum totul e clar. Imaginile vorbesc de la sine! Bianca Drăgușanu și Gabă Bădălău formează cel mai nou și controversat cuplu din showbiz-ul românesc. Cum au fost surprinși cei doi?

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt într-o relație. Cum au fost surprinși?

Atunci când cuvintele nu sunt suficiente, imaginile vorbesc de la sine. Deși niciunul dintre ei nu a vorbit clar despre escapada de la Dubai în care s-au văzut periculos de apropiați, acum modul în care au fost surprinși nu mai e discutabil. În timpul acesta, Claudia Pătrășcanu încă își plânge durerea și-și strigă nemulțumirea cu privire la procesul în care se află cu fostul partener, spunând că bărbatul nu se poate declara încă un om liber. Cu toate astea, Bianca și Gabi au statusul amoros de singuri și neliniștiți.

Vedetele au fost văzute în ipostaze tandre, semn că normalul și comoditatea s-a instalat în relația dintre ei. Aceștia și-au luat zborul din Maldive și se pregătesc de temperaturile reci și zăpada abundentă din România. Așa cum se poate observa din fotogafii, Gabi se relaxează cu mâinile pe umerii fostei asistente păcătoase în timp ce ambii așteaptă cuminței să se îmbarcheze.

VEZI GALERIA (sursa foto: cancan.ro)

Fosta soție a afaceristului continuă că acuzațiile

“Am venit pentru un divorț și pentru copiii noștri. Mi-e teamă doar de Dumnezeu. Depinde ce vor considera domnii judecători. Am venit și cu martori, cu mama, care a stat lângă noi și m-a ajutat în creșterea copiilor. Copiii sunt cu mine și vor rămâne cu mine. Eu nici nu am vorbit cu soțul meu aici. Nu am spus un cuvânt. Au vorbit domnii avocați. Domnul Gabi mă amână, mă plimbă, nu vrea să înțeleagă că avem doi copii. Nu mă mai surprinde nimic. Nimeni nu a spus nimic, s-a amânat (n.r. procesul), pe motiv că poate ne vom înțelege, dar de un an de zile încercăm, adică eu încerc, pentru copiii noștri și pentru a primi un divorț pe care l-am solicitat de când el a devenit absent”

Claudia Pătrășcanu

„Ne judecăm pentru creșterea și educația copiilor, din păcate, soția mea are tot o atitudine agresivă. Îmi doresc ce e mai bun pentru copiii noștri, școlile cele mai bune, cel mai bun viitor. Din păcate, nu am cu cine să am dialog”, a spus Gabi Bădălău, la Antena Stars, după ce ambii au ieșit din sala de judecată.