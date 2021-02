Bianca Drăgușanu, scandal monstru: ‘Ai dat linii cu Mutu, acum scot video-ul’

Bianca Drăgușanu nu se mai teme de nimeni și de nimic și iese la atac cu toate armele. Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă vine cu acuzații extrem de grave și îngroapă imaginea nu unuia, ci mai multe personaje controversate din România.

Bianca Drăgușanu, acuzații uriașe. Nou scandal monstru: ‘Ai dat linii cu Mutu, acum scot video-ul’

Cunoscuta creatoare de modă e una din cele mai mediatizate femei din showbiz-ul românesc. Controversa îi învăluie viața la fiecare pas, iar tocmai când fanii credeau că liniștea are să o bucure pentru o clipă după dezvăluirile violențelor la care a fost supusă de Bodi, nu e deloc așa.

Aceasta iese la atac! Super-scandalul pe care îl aduce în prim-plan este între fosta prezentatoare de televiziune și Iulia Sălăgean. Certurile au atins cote periculoase chiar sub privirile lui Bădălău și ale lui Valentin Brăescu.

Cele două foste soții ale afaceristului își aruncă săgeți otrăvitoare după ce au recunoscut că au ieșit de câteva dăți bune împreună la relaxare și distracție și au crezut că au o amiciție reală, dar nu a fost deloc așa. Discuțiile dintre blondine s-au purtat de Ziua Îndrăgostiților, în apartamentul încă actualului soț al Biancăi Drăgușanu.

Dialogul șocant

Gabi Bădălău către Bianca: “Mi-a zis Valentin că te-ai dus la Tulcea și i-ai cerut 10.000 de euro lu’ unu’ să-i s@# p%$#”.

Valentin Brăescu: “15.000 de euro”.

Iulia Sălăgean către Bianca: “De-aia mă bagi tu pe mine pe combinații, nu? Și pe fiică-mea nu o suporți?”

Bianca Drăgușanu: “Tu, ești nebună la cap, tu? Eu te bag pe tine la combinații? Păi, uite, omul ăsta e aici, ce combinații fac eu? Ce bani luam eu de la Americanu’, că se combina Iulia cu Americanu’?”

Gabi Bădălău: “Iulia nu lua bani de la Americanu’. Dar am vorbit cu Americanu’ și eu, și ea… că 3.000, 2000, 1.000 ca să te duci tu cu Americanu’. Dar ea, din ăia trei mii, nu lua nici măcar o sută, nici cinci sute”.

Bianca Drăgușanu: “Aveam eu ceva de câștigat dacă îi dădea Americanu’ bani lu’ Iulia?”

Iulia Sălăgean către Bianca: “Dar de ce să mă bagi pe mine pe combinații? Că nu înțeleg”

Bianca Drăgușanu: “Dar nu te bag eu… discuția a fost în felul următor: a fost vorba despre tine, că ești fată…”

Gabi Bădălău: “Zicea că nu mai ai bani, că de copil…”

„Nu! Nu, ascultă-mă, nu!”

Bianca Drăgușanu: “Nu! Nu, ascultă-mă, nu! Discuția a fost așa: că la Americanu’ îi place de Iulia și care e treaba cu ea, corect? Și am zis: «Nu știu, frate, că Iulia nu se f$^# pe bani! Că ea se f$^#, dacă se f$^#, se f$^# din dragoste. Ea s-a f$^$* numai cu săraci, ea nu s-a f$^$* cu bani, pentru bani». Am zis așa?”

Iulia Sălăgean: “Nu mai striga. Tu ești prietenă? Prietena ta pentru ce se f$^#? Prietena ta pentru ce se f$^#? Prietena ta, eu nu vreau să spun, prietena ta cea mai bună… dacă tu vorbești așa de mine, tu, și de prietenele tale… Ea se f$^# pe dragoste sau cu cine are conexiune, nu că se f$^# pe un humus”

Bianca Drăgușanu: “Pe humus?”

Iulia Sălăgean: “Dar pe tine când te lua tot Bucureștiul la p%$#?”

Bianca Drăgușanu: “Nu m-a luat tot Bucureștiul p%$#”

Iulia Sălăgean: “Să mori tu?”

Bianca Drăgușanu: “Da!”

Iulia Sălăgean: “Nu te-a luat nimeni?”

Bianca Drăgușanu: “Nu!”

Iulia Sălăgean: “Și dacă scot un video pe masă, când trăgeai linii pentru Mutu, ce facem?

Bianca Drăgușanu: “Acum 17 ani?

Iulia Sălăgean: “Dar nu contează! Cum poți tu să râzi, cum poți tu să râzi de mine? Tu mi-ai distrus mie casa și eu ți-am dat două șanse!

Iulia Sălăgean: “A zis vreodată așa ceva (n.r.: că se se f$^# din dragoste)? Să vorbească ea așa frumos de mine?”

Valentin Brăescu: “Nu a vorbit niciodată frumos de tine!”

„Lasă cuțitul jos. Lasă cuțitul jos”

Iulia Sălăgean: “A zis vreodată ea: «Asta nu cred că se f$^# pe bani»”

Bianca Drăgușanu: “Tu, eu nu te mint pe tine! Nu te mint, tu, nebuno!” “Calmează-te! Lasă cuțitul jos. Lasă cuțitul jos!”, i-a spus Iulia Sălăgean fostei prezentatoare. “Uite cuțitul aici, te distrug, băga-mi-aș p%$#”, a reacționat Valentin Brăescu.

Bianca Drăgușanu: “Cu ce mă distrugi pe mine? Cu ce mă distrugi?”

Valentin Brăescu: “Am atâtea de spus, am atâtea probe… n-ai greșit?”. Ulterior, afaceristul a mai afirmat: “Te-a luat tot Bucureștiul la p%$#!Trăgeai linii… Tu mi-ai distrus casa! (…) Te îngrop!”, după cum puteți vedea pe filmare.

Valentin Brăescu: “Uite, fă, cine te vede! Uite, fă, unde ești!”

Alex Bodi: “Arat-o, băga-mi-aș p%$# în rasa ei!”

Valentin Brăescu: “Ai filmat-o? Uite cu cine mai ești aici și te filmează!”

Alex Bodi: “Da, da…”

Valentin Brăescu: “Te distrug, băga-mi-aș p%$#” (Sursă: cancan.ro)