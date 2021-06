Bianca Drăgușanu s-a împăcat?! Răsturnare de situație în cuplul momentului din showbiz

Ce se întâmplă în cuplul cel mai controversat al momentului din showbiz-ul din România? Bianca Drăgușanu s-a împăcat sau nu cu celebrul afacerist? Răsturnare de situație într-una din cele mai încurcate povești de dragoste purtate în văzul românilor.

Fanii cuplului sunt șocați de ultimele evenimente! Gabi Bădălău a anunțat în urmă cu puțin timp că nu se mai iubește cu Bianca Drăgușanu. Iată că drumurile s-au intersectat totuși între cei doi care au fost văzuți împreună la un restaurant dintr-o zonă bună a Capitalei. Acest lucru s-a petrecut chiar după marele anunț, arată spynews.ro.

Afaceritul și fosta asistentă păcătoasă au petrecut clipe prețioase la un restautant select din Capitală în care au ajuns în jurul orelor 19:00. Bianca nu a venit singură, ci acompaniată de una din cele mai bune prietene. La ieșirea din clădire, Bianca și Gabi au plecat tot împreună, așa cum se așteptau fanii care speră la împăcarea lor și în mod oficial.

”Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii”

Gabi Bădălău (Sursa: Antena Stars)