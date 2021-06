Bianca Drăgușanu, indecentă pe instagram. Detaliul rușinos pe care l-au văzut toți

Bianca Drăgușanu a încins din nou atmosfera pe rețelele de socializare. Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă s-a postat indecentă de Instagram. Din păcate, fanii au observat un detaliu rușinos. Ce a fost observat de ochii vigilenți al internauților? Diva a postat un videoclip în care se pregătea de zor pentru un eveniment special pentru ea.

Bianca Drăgușanu a postat pe rețelele de socializare, iar nicio atenție din partea ei pentru fani nu scapă de gurile rele. Cunoscuta vedetă stârnește un nou val de controverse din cauza postării sale extrem de sexy. Aceasta a surprins cu o vestimentație cu un decolteu ce a incitat imaginația bărbaților. Internauții s-au rușinat doar cu o privire, ulterior au observat o gafă vestimentară făcută de blondină.

Concret, în timpul în care cineva o aranja în zona gâtului și în jurul sânilor, profesionista i-a dat la o parte bluza foarte mulată, iar cei care o urmăresc în mediul online cu siguranță au oprit clipul pentru a savura mai bine imaginile. Vedeta a dezvăluit mai apoi cum îi merg lucrurile în viața personală, explicând că anumite personaje din trecut nu o lasă în pace, dar se descurcă ea cu tot și toate.

„În ciuda tuturor evenimentelor asta care se tot întâmplă din cauza faptului că unii au o lipsă mare de ocupație. Eu n-am nicio problemă, copilul este ok, chiar dacă a avut o perioadă în care a tușit vreo 3 săptămâni și nu știam ce să îi mai fac.

Mama e bine, sora mea s-a așezat la casa ei. Totul este minunat. Atmosfera se mai bruiază din cauza unor dăunători. N-au ce să facă, se plictisesc. Le place foarte mult atenția. Presa n-ar trebui să acorde atâta atenție persoanelor care n-au ce să facă. Sunt doar mici ploi, care trec”, a declarat Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show.

„Revolta asta ei a început când i-am explicat iubitului ei niște chestii. Asta a fost o strategie de-a ei, ca să mă facă să mă cert cu băiatul respectiv. Nu am nimic nu el, îl respect, i-am strâns mâna, îl respect, îl salut, nu am nicio problemă, nici dacă fac nunta. Doamne ferește, să facă nuntă, să fie bine împreună, dar să ia cineva telefonul când merge la altar, că poate mai face greșeli din trecut. Nu are scrupule, nu are caracter. Ea minte o țară întreagă, vrea să mă facă omul ăla rău și negru. Cum să zici tu că ai fost terorizată și hărțuită, când tu vorbeai cu mine zeci de minute și îmi dădeai întâlniri.”

Alex Bodi (Sursa: cancan.ro)