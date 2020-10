Bianca Drăgusanu rupe tăcerea! Ce dramă trăiește de câteva săptămâni: ”Urmează să vă fac dezvăluiri incendiare”

Bianca Drăgușanu surprinde din nou! Aceasta iese la rampă cu o dezvăluire de zile mari, o poveste destul de personală pe care a decis ca în curând să o spună lumii întregi. Anunțul a fost făcut de vedetă pe rețelele de socializare.

Cunoscuta divă aduce din nou suspans în lumea mondenă. Aceasta a aruncat o bombă în lumea showbiz-ului autohton și în rândul fanilor de pe rețelele de socializare cu câteva declarații surprinzătoare. A reușit să pună pe jar pe toată lumea, iar mai apoi a părăsit „incinta”. Dimineață, în mașină, în compania fiicei sale, Bianca a vorbit despre viața sa și despre un anumit moment dramatic ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, făcând referire și la finele relației cu Bodi pe când cei doi se sărbătoreau. Deși au anunțat ambii că de data asta separarea este definitivă, la scurt timp s-au reîmpăcat.

Cu ochelari de soare foarte mari pe ochi și cu masca de protecție pe față, blonda a făcut câteva dezvăluiri ce lasă de înțeles că ar fi vorba de relația cu celebrul afacerist. Se pare că un capitol din viața sa s-a încheiat, iar acum urmează să se axeze pe viitorul ei și al fiicei sale, pe job-ul și pe liniștea casei. Există zvonuri conform cărora Bodi ar fi agresat-o din nou, iar aceasta să fi fost chiar capăt de linie pentru povestea celor doi. Rămâne de văzut cum îi va găsi viitorul.

„Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea. Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați, ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată. Povestea pe care vreau să vi-o spun este un capitol final, ce conține mijlocul lunii septembrie. Bineînțeles, cel mai important factor din viața mea este Sofia, care merită să aibă o mamă fericită, activă, bună și frumoasă. Deci, am de gând să vă dezvălui o poveste foarte adevărată, foarte interesantă, care are iz de dramă”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Insta Story)