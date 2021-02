Bianca Drăgușanu, întâlnire cu alt bărbat. Ce s-a întâmplat aseară, după despărțirea de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a trecut peste tot și toate. Aceasta a ieșit destul de rapid din relația care lăsa de înțeles că ca duce la o căsătorie. Acum, vedeta s-a întâlnit cu un alt bărbat. Ce s-a întâmplat după despărțirea de Gabi Bădălău?

Ce a făcut Bianca Drăgușanu după despărțirea de Gabi Bădălău?

Bianca Drăgușanu nu pleacă din sfera controversei. Aceasta deși mărturisea în urmă cu puțin timp faptul că e fericită alături de bărbatul cu care se iubește și că nu spune nu unui al treilea mariaj, lucrurile s-au complicat.

După ce a anunțat despărțirea de Gabi Bădălău, fosta asistentă păcătoasă a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios. Chiar pe contul său de Instagram au apărut mai multe imagini în care aceasta îl filmează, fără să i se vadă chipul.

În urmă cu o seară vedeta a făcut dezvăluiri șocante despre modul în care a fost agresată de Alex Bodi, ulterior s-a aflat de finalul relației cu fiul de milionar, mai apoi a dat de înțeles că s-a răsfățat alături de un bărbat misterios la un cunoscut restaurant din Capitală.

Fanii s-au gândit imediat că sigur se înfiripă ceva, mai cu seamă că blondina a spus că dorește să iubească și să fie iubită, așa că mai ales că e din nou singură nimic nu o împiedică.

”Ce despărțire frate, am zis eu vreodată că am fost într-o relație?! Am fost prieteni și suntem prieteni! Dacă suntem prieteni eu n-am nimic de obiectat, prietenii ies cu prietenii, am ieșit cu avocatul care e și prietenul meu!”, a spus Bianca Drăgușanu paparazzilor Spynews.ro.

Blondina l-a umilit pe Bădălău: „promoție 3 la 10 lei”

„Ai petrecut cu fetele în seara asta?”, a întrebat reporterul. „Dar vrei să petrec cu bărbații?”, a spus Bădălău. „Ați văzut ce s-a întâmplat aseară în oraș, cică au fost promoții 3 la 10 lei. Te duci la un restaurant și îți iei un suc și îți mai dă trei gratis și poți să le iei cu tine acasă. Așa se întâmplă la promoție. Uite că dacă știam că e promoție ieșeam și eu în oraș”, a spus blondina.

„Ce pot să spun? Habar nu am. Este viața lui. Adică, el știe foarte bine ce face. E vaccinat, știți vorba aceea. Doar că, într-un timp atât de scurt…vă dați seama că mă gândesc doar la copii în momentul acesta. Copiii au început să crească, văd tot felul de lucruri. Ar trebui să se gândească și el un pic mai mult la băieții noștri, căci este vorba doar de educația pe care noi, părinții, le-o dăm. Cât despre viața lui sau a noastră, fiecare face ce vrea. Ce pot să spun eu?”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.