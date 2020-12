Bianca Drăgușanu începe o nouă viață. Ce și-a propus pentru 2021

Deși viața a încercat-o dur și a trecut prin divorțuri, despărțiri și scandaluri, Bianca Drăgușanu nu renunță așa ușor și se declară pregătită pentru un nou început.

Bianca Drăgușanu începe o nouă viață

Astfel că Bianca Drăgușanu are de gând să mai îmbrace rochia de mireasa, chiar dacă, momentan, lucrurile nu stau atât de roz când vine vorba de viața personală. Aceasta a trecut prin mai multe relații eșuate, două divorțuri și mai multe despărțiri. Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu încă visează la acel Făt-Frumos.

Bianca Drăgușanu a vorbit pentru Antena Stars și a fost sinceră, menționând planurile sale de viitor. Ea are de gând să îmbrace din nou rochia de mireasă, cu speranța că a treia oară nu doar că va fi cu noroc, dar și pentru totdeauna. Tot aceasta demontează și zvonurile potrivit cărora ar avea o nouă relație, spunând că este o femeie singură, însă nu și disponibilă. Aceasta vrea ca bărbatul de lângă ea să fie puternic, să o iubească și să o facă se simtă în siguranță. Tot aceasta a vorbit și despre mariajul eșuat cu Victor Slav, tatăl fiicei ei, spunând că adevărata cauză a despărțirii a fost lipsa sentiementelor.

”Al treilea mariaj va fi cu noroc”

”Cred că al treilea mariaj va fi cu noroc şi pentru totdeauna. Momentan nu există nimeni în viaţa mea, dar există persoane care mă curtează. Sunt o femeie singură, dar care nu este disponibilă. Sunt o fire romantică. Bărbatul din viaţa mea trebuie să fie mai puternic decât mine. În relaţiile mele, eu am fost cea care a decis, iar ei nu au avut puterea de a-şi asuma. În prima căsnicie, când s-au consumat sentimentele, ne-am despărţit. Eu ştiu ce vreau de la viaţă. Am lăsat în urmă tot ce nu mă mai caracteriza.”, a spus Bianca Drăgușanu.

În ce-l privește pe Alex Bodi, Bianca Drăgușanu nici nu mai vrea să audă de numele lui, declarând că nu a crezut niciodată în împăcările cu fostul său soț și că totul a fost doar o amăgire. Acum, tot ceea ce-și dorește este liniște. În plus, vrea să devină cea mai bună versiune a sa pentru fiica ei.

”Am avut nevoie de Dumnezeu să îmi trimită o întâmplare care să mă scape de ceea ce nu mă caracteriza. Nu am crezut niciodată în împăcările dintre mine şi Alex Bodi. M-am amăgit singură. Prezentul meu nu se va mai amesteca cu trecutul meu. Anumite contexte nu te fac să te simţi foarte confortabil. Prezentul meu nu are legătură cu trecutul şi nu o să se mai repete. Am pretenţii de la mine. Nu am nimic de demonstrat nimănui. Trebuie să fiu cea mai bună variantă a mea pentru copilul meu, prietenii mei şi familia mea”, a mai spus Bianca Drăgușanu.