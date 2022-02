Bianca Drăgușanu, în Dubai fără Gabi Bădălău. De ce a plecat fără el, avem detaliile EXCLUSIV

Faptul că Bianca Drăgușanu a plecat singură în Dubai a dat naștere la o serie de speculații. Majoritatea sunt cu privire la faptul că aceasta s-a despărțit de partenerul său, Gabi Bădălău. Vedeta ar fi plecat din țară, pentru a se distra. În realitate însă, aceasta a petrecut în Dubai, la ziua unei prietene, cu acordul iubitului său.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au sărbătorit, recent, un an de relație,. Mai apoi au petrecut împreună de „Ziua Îndrăgostiților”. Când totul părea roz în viața de cuplu a celor doi, un zvon privind despărțirea definitivă i-a luat prin surprindere pe apropiați. Speculațiile au apărut după ce fosta asistentă tv a plecat singură, în Dubai, week-endul care tocmai s-a încheiat, deși în respectiva locație obișnuia să meargă însoțită de partenerul său.

Supriză însă. Contactat pe marginea acestui subiect, Gabi Bădălău, de altfel foarte discret cu viața sa personală, a infirmat despărțirea, precizând chiar că nu a făcut absolut nicio declarație pe marginea acestui subiect.

„Știi că nu vorbesc despre asta, nu am de ce. Eu nu am vorbit niciodată cu nimeni, nu am declarat ce a apărut, legat de despărțire”, a spus acesta pentru impact.ro