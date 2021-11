Bianca Drăgușanu îl desființează pe Cătălin Măruță: ‘Pervers, nu are scrupule’ EXCLUSIV

Cătălin Măruță se află în mijlocul unor controverse cu vedetele în ultima perioadă. Acesta s-a confruntat cu acuzații din partea lui Alex Velea, dar și cu numeroase critici aduse de Antonia și Alexandra Stan. De această dată, Bianca Drăgușanu l-a atacat dur pe celebrul prezentator de televiziune.

Bianca Drăgușanu a fost invitată, de curând, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a discutat despre numeroase subiecte din viața ei. Totuși, vedeta a mărturisit că ‘socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg’ atunci când vine vorba despre ce stabilise înainte să intre în direct.

Mai exact, vedeta l-a criticat dur pe Cătălin Măruță, explicând că prezentatorul de televiziune nu a respectat ce a discutat ea înainte cu producătoarea show-ului de la Pro TV.

Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta..Facerea de bine e…”, ne-a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru redacția Impact-Playtech.

„E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a mărturisit că a fost deranjată în momentul în care Cătălin Măruță și-a dorit să afle anumite lucruri legate de veniturile ei. Blondina a transmis că mereu a avut grijă să aibă bani fără să depindă de cineva, mai ales pentru că are carte de muncă de la 18 ani.

„Îl interesa de unde am eu banii. Păi eu am carte de muncă de la 18 ani. Mama a fost inspector la Inspectoratul muncii și a avut grijă să am carte de muncă.

Am avut tot timpul bani, nu am depins de cineva. Sunt total dezamagită, nu are niciun fel de scrupule.”, ne-a mai zis vedeta.