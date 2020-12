Bianca Drăgușanu i-a uimit pe fani. Mesajul de dragoste dat chiar aseară târziu

Bianca Drăgușanu i-a uimit pe fani cu mesajul de dragoste publicat aseară târziu. Vedeta a postat, pe contul de Instagram, o fotografie însoţită de o declaraţie de iubire veşnică, spre surprinderea tuturor.

Ieri, 3 decembrie, Cătălin Botezatu a împlinit 54 de ani, iar printre persoanele care au dorit să îi transmită urări de bine a fost şi fosta iubită a designerului. Bianca Drăgușanu i-a uimit pe fani cu mesajul de dragoste postat.

Cei doi au avut o relaţie cu năbădăi care s-a terminat în 2013, în ciuda faptului că toată lumea îi vedea căsătoriţi. De atunci, însă, juratul de la “Bravo, ai stil!” nu a mai fost văzut în public cu nicio altă femeie. Motivul îl spune chiar ea.

“Mă regăsesc bine în singurătatea mea și efectiv nu am timp să mă gândesc la o relație. Știu că întotdeauna o relație înseamnă timp acordat persoanei iubite, să îi faci toate poftele. Ori, eu traversez altă perioadă, trebuie să am, în primul rând, grijă de mine și, nu în ultimul rând, chiar dacă am o maturitate profesională, să cultiv ceea ce am făcut până acum din punct de vedere profesional.

Ar trebui să găsesc o femeie care să mă înțeleagă, să aibă și acest simț al aventurii, ca și mine, să îmi înțeleagă muncă.”, a declarat creatorul de modă.