Bianca Drăgușanu, din nou alături de Victor Slav, după divorțul de Alex Bodi. Ce au decis cei doi

Bianca Drăgușanu a ales să petreacă timp alături de Victor Slav și de fetița lor, Sofia. Cei trei s-au distrat de minune și s-au bucurat de o seară frumoasă în familie. Vedeta a publicat momentele pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, din nou alături de Victor Slav, după divorțul de Alex Bodi

După divorțul de Alex Bodi, Bianca Drăgușanu a făcut și primele decarații, la Teo Show. Aceasta sfătuiește femeile care trăiesc într-o relație vicioasă și toxică să iasă din ea. Spune că din partea ei a fost iubire și că atâta timp cât respecți un om, nu ai cum să îl înșeli. Spune că nu s-a mai simțit în siguranță și că, pentru ea, siguranța fetiței este cea mai importantă.

”Ea a luat parte la niște scene la care nu ar fi trebuit să asiste un copil de 3 ani jumătate. Mie îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Copilul meu este foarte inteligent, în general copiii la vârsta asta sunt foarte inteligenți. Copilul meu era trist. Îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Eu am început o altă viață de azi. Cât de vesel poate fi un copil, la 1:30, cu patru polițiști în casă, cu mama care plângea și cu mine cum eram?”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Și-a dorit o viață lângă Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a mărturisit că și-a dorit o viață lângă Alex Bodi și că acesta i-a promis că se va schimba.

”El a avut niște reacții, cum are el reacțiile astea de îi pare rău. În momentul în care am văzut că are reacțiile astea, am scos telefonul să-l filmez. El mi-a luat telefonul, l-a spart și l-a băgat în buzunar. Apoi eu i-am luat lui telefonul și l-am aruncat pe geam”, a mai declarat Bianca Drăgușanu, care și-a luat o gardă de corp pentru a merge la divorț.

”E foarte clar, un bărbat care te jignește, ridică mâna la tine, de față cu mama ta, cu fiica ta, un asemenea om nu mai merită o altă șansă.”, a explicat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a explicat și de la ce a pornit scandalul dintre Alex Bodi și mama Biancăi Drăgușanu:

”Noi am mers la un restaurant în acea zi în care a pornit totul, el mi-a luat telefonul cu tot cu parolă. Eu m-am dus acasă, am luat o pastilă de somn și am dormit. El a venit la mine și am dormit. În tot timpul asta, mama nu a dat de mine. A încercat să-l sune și pe el. Sora și prietenii mei au încercat să sune și ei. Toată lumea era îngrijorată pentru că nu se mai știa nimic de mine de 24 de ore. Până la urmă l-a sunat pe cameră, m-a văzut și pe mine plângând și în momentul ala, fără să aștepte să-i explic eu, ea a început să se certe cu el. A sunat și la poliție și a trimis un echipaj. Eu i-am tot explicat ei, însă nu a vrut să mă asculte. În ziua aia el nu mi-a făcut nimic. Doar mi-a luat telefonul și nu a reușit să dea de mine. Ea s-a îngrijorat”, a spus Bianca.

Alex Bodi spune că a găsit-o pe Bianca la ora 6 dimineața dormind pe jos. Spune că atunci a luat pastile să doarmă, dar că nu și-a pus viața în pericol.