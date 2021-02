Bianca Drăgușanu, din nou la tribunal. Dă în judecată Poliția după un caz incredibil

Bianca Drăgușanu cheamă Poliția București la tribunal după cheful VIP din Herăstrău. Vedeta a fost amendată, pe baza unor postări de pe Instagram, din cauza faptului că nu ar fi respectat măsurile impuse de autorități pentru a preveni și limita răspândirea cu noul virus. Diva neagă că a încălcat legea, menționând că distanțare a existat și că ea a părăsit locația înainte de ora limită.

Bianca Drăgușanu, la tribunal după petrecerea din Herăstrău. A dat Poliția în judecată

Diva a dat în judecată Direcția Generală de Poliție a Municipiului București după ce a fost amendată că a participat la o petrecere în timpul pandemiei, unde nu s-au respectat regulile impuse de autorități. Vedeta susține că nu a încălcat nicio regulă, precizând că a părăsit localul înainte de ora 23:00, așa cum prevede legea. Acțiunea a fost depusă de Bianca joi dimineață, la Judecătoria Sectorului 1, și vizează anularea unui proces verbal de contravenție din 6 februarie 2021. Este vorba despre seara în care Poliția a luat cu asalt un club din zona Herăstrău în care petreceau mai multe vedete.

Alex Velea, Antonia, Puya sau Adrian Minune sunt doar câteva dintre ele. Bianca ar fi fost sancționată pe baza unor imagini postate chiar de ea pe o rețea de socializare, după ora 23:00. În schimb, vedeta declară că la acea oră era deja acasă și că nu a făcut respectiva postare din club, ci după ce plecase de acolo. Aceasta adaugă faptul că nu se afla în local în momentul când oamenii legii au ajuns acolo, adică în jurul orei 02:00.

„Era distanțare. Aveam o masă între noi și ceilalți oameni”

„Eu la ora 23 m-am ridicat și am plecat. Nu știu la ce oră a ajuns poliția. După cum am văzut, poliția a venit însoțită de televiziuni. Am înțeles că s-au dat și amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că s-a spus că nu se purtau măști și că nu era distanțare. Eu am pus niște imagini și asta vreau să spun: că era distanțare.

Aveam o masă între noi și ceilalți oameni, iar măștile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au venit la masă nu au purtat măști. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă”, a povestit Bianca Drăgușanu.