Bianca Drăgușanu, de urgență la doctorul estetician. Ultima modificare pe care a făcut-o

Bianca Drăgușanu a ajuns de urgență la doctorul estetician! Celebra fostă prezentatoare TV este cunoscută și pentru schimbările dese pe care și le face. Aceasta este adepta modificărilor estetice și nu s-a ferit niciodată să mărturisească acest lucru. Mai mult decât atât, blondina a încercat să o convingă și pe cea care i-a dat viață să apeleze la câteva trucuri de înfrumusețare. Iată ce și-a făcut acum fosta soție a lui Alex Bodi! Nu te-ai fi gândit la asta.

Nu este un secret faptul că Bianca Drăgușanu adoră operațiile estetice și noile tendințe. De asemenea, ea a mărturisit în nenumărate interviuri că își dorește să rămână veșnic tânără, așa că încearcă să încetinească procesul natural și să intervină cum poate cu modificările estetice.

Iată că recent diva și-a luat bilet de avion spre Cluj-Napoca și a plecat către medicul său specialist pentru o nouă schimbare. Mai exact, blondina și-a dorit de această dată injectarea propriei grăsimi în șolduri, dar specialistul nu i-a recomandat asta pe motiv că este destul de slabă.

Cu toate astea, nu putea să plece fără nimic schimbat din cabinetul medicului, așa că fosta soție a lui Alex Bodi a optat pentru o reîmprospătare a tenului cu un ser special injectat în față. De asemenea, ea a vorbit și despre procedura pe care ar vrea să o facă deja de o bună perioadă.

,,Am aterizat la Cluj pentru că după o vacanță petrecută în Dubai după puține expunere la soare deși am stat factor UV am simțit nevoia de reîmprospătarea tenului.

Eu mai am o problemă, de fapt nu știu dacă este o problemă, îmi doresc foarte tare să fac o liposucție cu injectare de grăsime șolduri pentru că îmi doresc să am acea formă de clepsidră foarte celebră în lume.”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul ei personal de Instagram.