Bianca Drăgușanu, clipe de coșmar în Parcul Tei: ‘M-a sunat și plângea’. Ce s-a întâmplat cu micuța Sofia EXCLUSIV

“Am revăzut scena copilului sfâșiat de câini.” Bianca Drăgușanu ne-a mărturisit că Sofia, fiica sa și a lui Victor Slav, în vârstă de partu ani, este un copil tare neastâmpărat. Aflată în Parcul Tei, micuța s-a încins la joacă împreună cu o altă fetiță, și s-a rătăcit, depărtându-se în fugă de bunica sa, care nu a putut-o opri sub nicio formă. Ce măsuri a luat vedeta după acest episod.

Clipe de coșmar pentru Bianca Drăgușanu. Ce a pățit micuța Sofia?

“Sofia este de două ori mai rea decât mine, mai neastâmpărată. Îmi doream să semene fizic cu mine, și să aibă calmul lui taică-su, dar a ieșit invers. E leită el, iar pe mine mă copiază la nebunii”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro, după ce fiica sa și a lui Victor Slav, Sofia, i-a dat mari emoții, în urmă cu două zile, când s-a rătăcit în Parcul Tei, fix unde în urmă cu câțiva ani, un copil în vârstă tot de patru ani, Ionuț, fusese sfâșiat de câini.

“S-a încins cu o fetiță la joacă și s-au pierdut, în Parcul Tei. Mama o vedea din depărtare, dar cu cât o striga și alerga după ea, cu atât fugea mai tare. M-a sunat plângând, am simțit că mi se face rău.

În acel moment, vedeam numai scena cu băiețelul acela de patru ani, ucis de câini, tot în Parcul Tei. Nici când a ajuns acasă, mama nu și-a revenit. Am luat-o pe Sofia, am certat-o și i-am arătat toate aticolele cu copilul sfâșit de câini, pentru ca alt dată să nu se mai repete”, ne-a mai spus Bianca.

Vacanță cu fiica sa, în Antalya

În cursul zilei de sâmbătă, Bianca va pleca împreună cu fetița sa într-o vacanță de cinci stele, în Antalya. “Vom sta șapte zile. Pentru copii, e locul ideal, acolo chiar stai la cinci stele, nu sunt doar pe hârtie. Poate cu aceasă ocazie, o să o învăț să înoate”. Din bagajele celor două nu vor lipsi costumele de baie, vedeta dorindu-și ca atât cele ale sale, precum și ale micuței, să fie identice. “Toate costumele de baie sunt la fel”, ne-a mai spus aceasta.

Își angajează sora la atelier

Cum vedeta va lipsi nu mai puțin de șapte zile de la atelier, iar comenzile pentru rochiile de mireasă curg, ea și-a angajat sora să o ajute, “Odată cu redeschiderea sezonului pentru nunți, comenzile curg, nu mai fac față. Întrucât plec și-n vacanță, am chemat-o pe sora mea să mă ajute, chiar o să o angajez. Mai am nevoie și de cinci croitorese. Nu mă plâng, profesional îmi merge foarte bine. Și în pandemie a fost ok, pentru că m-am reorientat și am făcut trening-uri. Acum, dacă va veni și valul patru, o să fac pijamale și tot o să mă descurc”, ne-a mai spus Bianca.

A cheltuit o mică avere cu testele PC-R

Mai mereu plecată în vacanțe, Bianca a decis să se vaccineze, pentru a nu mai fi nevoită să facă, de fiecare dată, testele Covid: ”M-am vaccinat, să nu mai dau banii pe teste. Am cheltuit deja destul de mult cu ele, am făcut nu știu câte PC-R-uri, la fiecare plecare. La mine vacanțele vin pe neprevăzute”.

A contactat avocați să o dea în judecată pe Claudia

Sătulă de atacurile la adresa sa, venite din partea Claudiei, fosta soție a actualului său iubit, Gabi Bădălău, Bianca a luat deja primele măsuri. ”Am contactat avocații. Eu am cartea de muncă, declarațiile sale dăunează imaginii mele. Avem și legi în România, am și avocați, am și bani. Ea e ca o coropișniță, e cazul să ma lase în pace.

Cred că la nivelul subconștientului mă divinizează, vorbind despre un om pe care nu-l cunoaște. La început îmi trimitea mesaje despre cât de mult mă apreciază, că sunt un model pentru ea, că sunt o femeie puternică și poate copiii noștri vor petrece timp împreună… Are o problemă direct cu mine, a pus-o și pe maică-sa să mă hărțuiască. Nu eu am divorțat-o. E cazul să-și vadă de viața ei”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro