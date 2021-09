Bianca Drăgușanu, apariție șocantă cu ochiul vânăt. Din nou! Ce susține că a pățit de data aceasta

Bianca Drăgușanu șochează cu fiecare apariție. De data aceasta a venit în vizorul fanilor cu ochiul vânăt. Cum s-a întâmplat din nou acest lucru? Vedeta a motivat felul în care a arătat recent. Ce susține că a pățit de această dată?

Bianca Drăgușanu surprinde din nou cu apariția sa. Vedeta în vârstă de 39 de ani a apărut la petrecerea revistei Viva cu ochiul roșu și puțin vânăt, au observat fanii șocați. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și la TV știu că nu este pentru prima oară când are probleme de acest gen.

Cu toate astea, explicațiile au fost diferite de fiecare dată. Amintim că ultima oară aceasta a dat vina pe o operație estetică. Bianca a clarificat lucrurile și a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate. Mai exact, medicii i-au spus recent că are probleme cu vasele de sânge și că are tensiune oscilantă. De asemenea, specialiștii i-au recomandat o intervenție.

“Am tensiune oscilantă! E când mare, când mică. Medicii mi-au spus că am probleme cu vasele de sânge și că trebuie să mă operez! Mai aștept însă! Nu este vorba de nici o operație estetică, nu am mai făcut de mult așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Click.ro.

Din păcate, un vas spart de sânge de la nivelul ochiului s-a văzut chiar la recenta sa apariție de la o petrecere celebră. Bianca a avut parte de o perioadă agitată cel puțin în ultimii ani. Fosta asistentă de televiziune a trecut prin despărțiri furtunoase, împăcări controversate, un divorț și chiar episoade violente.

În urmă cu mai multe luni vedeta a decis să pună capăt speculațiilor referitoare la o imagine făcută publică în care ea apare cu fața tumefiată. Chiar diva a oferit tuturor mai multe detalii și poze din acea ipostază pentru a opri astfel toate zvonurile.

„Nu e un secret că mie îmi place să fiu tunată. Anul trecut pe vremea asta mi-am făcut o operație de blefaroplastie. Problema mea nu e că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că pe parcursul anilor trecuți eu am greșit că am tăcut și că am iertat.

Poza văzută cu mine nu e deloc una plăcută. Eu știu cine ar fi putut s-o dea, este făcută în timpul unui videocall. Problema mea e cu persoana care a dat poza cu mine așa”, a spus Bianca pe Instagram.