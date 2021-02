Bianca Drăgușanu a spus tot adevărul despre menajera lui Alex Bodi. Cine este femeia, de fapt

Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre menajera lui Alex Bodi care a declarat recent detalii din casa afaceristului. Cine e femeia? Fanii blondinei au fost surprinși să audă asta.

Bianca Drăgușanu, detalii despre menajera lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu vrea să-și facă dreptate până la capăt! Dacă în trecut a ascuns adevărul din relația cu Bodi și a încercat preț de câteva luni după despărțirea de el să șteargă totul cu buretele, lucrurile nu mai stau așa deloc.

Creatoarea de modă a lansat un atac la adresa menajerei afaceristului care i-a luat lui apărarea și care implicit a făcut-o mincinoasă. Fosta prezentatoare de televiziune susține că are înregistrări compromițătoare în femeia care i-ar fi spus cândva că îi pare rău de lucrurile prin care trece. Cea din urmă i-a fost ei menajeră în propria locuință, ulterior chiar vedeta i-a făcut cunoștință cu Bodi.

Mai exact, menajera a susținut într-un interviu că nu a văzut sau auzit de nicio bătaie dintre foștii soți, dar blondina vine cu o reacție incendiară – spune că are înregistrări cu aceasta în care îi plângea de milă din cauza posturii în care se află.

„Eu intuiam că ea are de gând să mintă fiind menajera lui. (…) Culmea este că eu le-am făcut cunoștință. Prima oară mi-a făcut curățenie mie, apoi am dus-o la el. Cea ce a omis doamna este că declarațiile dânsei nu se prea potrivesc cu declarațiile ce mi le-a făcut mie în particular, când îmi plângea efectiv de milă.

La două săptămâni după nefericitul incident la care ați văzut cu toții ce am pățit, ea a venit la mine acasă și s-a mărturisit. M-a compătimit. Dacă nu-și aduce aminte ce a spus, eu am niște dovezi la ce spune. (…) În cas amea am și eu câteva obiective de înregistrare în care doamna menajeră spune total diferit de ceea ce a declarat ieri”, a mai detaliat Bianca Drăgușanu.

„Are mult timp liber și atunci se gândește la tot felul de startegii”

Mai mult decât atât, pentru a încheia acest scandal și pentru ca magistrații să-l facă să plătească pe cel care a agresat-o în mod repetat, blonda e hotărâtă să o aducă pe menajeră în fața judecătorilor.