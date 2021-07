Bianca Drăgușanu a mărturisit cheia succesului său. Cum a ajuns unde este azi, de fapt

Bianca Drăgușanu a fost invitată recent la un podcast al lui Damian Drăghici, unde a povestit detalii din viața ei, înainte de a cunoaște celebritatea.

Bianca Drăgușnu a spus că a venit în Capitală ca să își urmeze visul. Aceasta nu a reușit să își termine facultatea, începută la Petroșani, dar nici o altă formă de învățământ, după ce a terminat liceul. Prin urmare, aceasta consideră școala pe care pe ea ajutat-o în viață este ”școala vieții”.

”Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum.

Și mi-am dat seama că adevărata școală, care m-a ajutat pe mine să reușesc, este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie.

Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea”, a spus Bianca Drăgușanu în podcastul lui Damian Drăghici.