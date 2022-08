Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro într-o pungă și a sunat la Poliție. Cine era bărbatul care pierduse banii

Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro într-o pungă, în timp ce se afla într-un important centru comercial din București. Spre surprinderea unora, vedeta a apelat imediat la autorități pentru a le alerta cu privire la suma imensă de bani pe care a găsit-o alături de un pașaport și un extras de cont. După ceva timp, Bianca Drăgușanu a realizat că îl cunoștea pe proprietarul de drept al banilor. Ce s-a întâmplat ulterior a dezamăgit-o profund pe influenceriță.

Ziua de miercuri, 24 august, a început liniștit pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta s-a deplasat la un centru comercial din Băneasa, unde a fost însoțită de una dintre prietenele sale, pentru a rezolva mai multe treburi. La un moment dat, s-au hotărât să își bea cafeaua la un local din zonă, unde au avut parte de o surpriză uluitoare.

Bianca Drăgușanu și prietena ei au găsit pe tejgheaua cofetăriei la care au mers o pungă cu nu mai puțin de 21.000 de euro. Alături de bani se afla și un extras de cont și un pașaport. Bianca Drăgușanu a apelat imediat numărul de urgență, pentru a alerta autoritățile cu privire la suma colosală de bani.

Între timp, analizând mai atent punga, Bianca Drăgușanu a realizat că îl cunoaștea pe bărbatul a cărui pașaport îl ținea în mână. Făcuse cunoștință cu el recent, la un eveniment privat. Imediat, vedeta a făcut legătura și și-a dat seama că avea chiar și numărul său de telefon.

Bianca Drăgușanu a povestit toată această experiență pe una dintre paginile sale de pe platformele de socializare. În mesajul pe care l-a împărtășit cu fanii săi, vedeta i-a învățat pe aceștia că viața răsplătește întotdeauna faptele bune. Influencerița făcea trimitere la faptul că bărbatul care și-a pierdut banii nu i-a mulțumit, în primă fază, pentru returnarea acestora.

„Pe tejgheaua cofetăriei era o pungă cu bani și cu un pașaport în ea. Erau 21.000 de euro și extrasul de cont. Am văzut extrasul de cont cu chitanța, am sunat la 112. Între timp, m-am uitat mai atent în pașaport și am constatat că s-ar putea să cunosc acest om.

L-am sunat pe om, pentru că îl cunoșteam de acum trei luni. Într-un restaurant l-am cunoscut, după ce am venit de la o petrecere și mi-a admirat rochia împreună cu fiica lui. Mi-a cerut politicos să facem schimb de numere de telefon, fiica lui fiind una dintre fanele mele, îmi admira rochiile. Și-a dorit foarte mult să îi fac o rochie și să o consiliez pentru următoarele evenimente.

Așadar, am sunat la Poliție, a venit Poliția, a ajuns și omul. Au plecat să facă procedura, ca să-și recupereze banii. Încă nu i-a recuperat. (…) Consider că am făcut o faptă bună, pentru care nu mi s-a spus nici măcar un „Mulțumesc!”. Concluzia zilei: eu cred că viața ne răsplătește oricum și cred că faptele bune se întorc înzecit înapoi”, a transmis Bianca Drăgușanu, într-un mesaj publicat pe Instagram.