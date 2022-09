Bianca Costea, campioana mondială care crede în zâne. „Aș face ca ziua să fie mai lungă”. Ce moment a inspirat-o pe sportiva de la CSA Steaua și când a intrat prima oară în bazinul de înot – GALERIE FOTO

După David Popovici, natația românească are un nou sportiv care a uimit la Campionatul Mondial de înot pentru juniori. Bianca Costea a reușit o cursă superbă în finala de 50 m liber feminin și a câștigat medalia de aur. Este cumva „cronica unui succes anunțat”. Sportiva de doar 16 ani are un site în care vorbește despre efortul pe care îl depune zi de zi. A făcut acest lucru pentru ca atunci când va câștiga trofee importante să nu se creadă „că am venit de nicăieri”. Iar acel moment a venit!

Bianca Costea este legitimată la CS Steaua. „Dacă aș avea o baghetă magică…”

România a câștigat la Campionatul Mondial de înot de juniori două medalii de aur într-o zi. David Popovici s-a impus în proba lui favorită, iar Bianca Costea a câștigat cursa de la 50 de metri liber.

Bianca s-a calificat în finală cu al cincilea timp, iar jurnaliștii de la fața locului nu i-au dat prea mare importantă. Cursa decisivă a fost senzațională, sportiva din România reușind un final superb care i-a asigurat victoria. A terminat întrecerea în 25,23 secunde și le-a devansat pe italiencele pe Sara Curtis și Matilde Biagiotii.

Bianca Costea are 16 ani și este legitimată la clubul Steaua. Este atât de pasionată de sport încât spunea, într-un interviu, că și-ar dori ca ziua să fie mai lungă pentru a se antrena cât mai mult și mai intens. „Dacă aș avea o baghetă magică aș face ca ziua să fie mai lungă”.

Bianca Costea, sportivul care nu „a venit parcă de nicăieri”

Bianca Costea a început înotul la vârsta de șapte ani la Galați. Visul ei este să devină campioană olimpică. Și-a „anunțat” cumva succesele. Și-a făcut un site în care se prezintă și în care arată cât de mult muncește. A făcut acest pas pentru zilele în care va câștiga competiții importante, în speranța că fanii nu o vor descoperi doar în acel moment.

„Când un tânăr sportiv român obţine o mare şi neașteptată performanţă la nivel internaţional, jurnaliştii obişnuiesc să spună că „a explodat” și „a venit parcă de nicăieri”. Adevărul e însă că nici nu explodăm, nici nu venim de nicăieri 😊 . Adevărul e că muncim în fiecare zi, de dimineață până seara, pentru a vă face mândri de noi și pentru a vă oferi, fie și pentru câteva minute – cât este intonat imnul României și drapelul urcă deasupra arenei – acea stare de bucurie pură pe care numai sportul și patriotismul curat și generos o pot oferi. Numele meu e Bianca Costea, am 16 ani și visez să devin campioană olimpică pentru România. Este un obiectiv uriaş – dar nu de neatins, pentru că ar fi doar ultimul pas al unui traseu pe care l-am început în anul 2012, când aveam numai 7 ani. Atunci am început început înotul la Viva Sport Club Galați, sub îndrumarea antrenoarei Mihaela Hodina. În șase ani, am câștigat peste 100 de de premii – locurile I, II si III – la concursuri naționale și de club pentru gălățenii mei”, își începe povestea Bianca Costea.

Emoționată când a fost premiată de Ion Țiriac și Camelia Potec

Sportiva de doar 16 ani a dezvăluit și care a fost unul dintre momentele care i-au dat curaj. Se întâmpla în anul 2014, când a fost premiată de Ion Țiriac și Camelia Potec. După aceea au apărut și participările și succesele de la competițiile internaționale.

„Când am obținut, în anul 2014 – în cadrul concursului „În căutarea viitorilor campioni”, organizat de Camelia Potec – locul I la 50 de metri liber și 50 de metri spate, apoi din nou locul I la 50 de metri spate în anul 2015, am fost mândră de faptul că medaliile mi-au fost oferite Ion Țiriac și Camelia Potec, două figuri majore ale olimpismului românesc. Din anul 2018 am primit șansa de a concura pentru un club care a oferit României mari campioni – inclusiv olimpici și mondiali: Steaua București. De atunci am participat, sub îndrumarea antrenorilor Beatrice si Eduard Caslaru – la cele mai importante competiții destinate categoriei mele de vârstă: Festivalul Olimpic al Tineretului European, Europenele de Juniori și Mondialele de Juniori în 2019. În anul 2021 am mai făcut un pas pe drumul pe care l-am început la vârsta de șapte ani: pe lângă participarea la Campionatele Europene de Juniori, am putut să debutez și la Campionatele Europene de Seniori. Poate să pară devreme pentru cei 16 ani ai mei – dar, dacă vrei să ajungi la aurul olimpic, trebuie să te grăbești un pic… 😊 Apoi, în vara anului 2021, am reușit să mai depășesc o bornă importantă: am fost aleasă să reprezint România în cadrul Olimpiadei de la Tokyo. Totuși, încă de când am început să lucrez alături de antrenorii mei de la clubul Steaua, obiectivul fixat a fost Olimpiada de la Paris, din anul 2024”, a mai spus sportiva.

Se vede clar din aceste rânduri că Bianca are mare încredere în ea și că „și-a anunțat” în acest fel viitoarele succese.

„Vă invit să mă însoțiți pe drumul spre visul care mă însoțește încă din copilărie. Vă voi povesti aici, constant, despre munca și reușitele mele. În acest mod, atunci când va veni rândul meu să aduc României glorie la Olimpiade și Campionate Mondiale, veți ști că nu „am venit parcă de nicăieri” și veți înțelege că nu „am explodat” peste noapte – ci că am trudit în fiecare zi, alături de o întreagă comunitate care mi-a fost alături”, a mai scris Bianca Costea.

Pe lângă David Popovici și Bianca Costea, România a mai avut un medaliat la competiția din Peru. Vlad Stancu a terminat pe locul trei finala din proba de 1.500 m liber.

Bianca Costea a câștigat și medalia de argint de la acest mondial cu ștafeta combinată 4×100 m liber. Din echipă mai fac parte David Popovici, Patrick Sebastian Dinu și Rebecca Diaconescu.