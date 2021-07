Bianca Comănici trece printr-o perioadă dificilă din viața ei după ce l-a dat în judecată pe Nelson Mondialul. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a pierdut procesul cu tatăl fostului iubit, așa că le-a spus fanilor tot ce s-a întâmplat.

Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei, l-a dat în judecată pe Nelson Mondialul după ce acesta a avut câteva replici usturătoare de zis la adresa ei și a familiei sale în mediul online.

În urmă cu doar câteva luni, fosta concurentă de la Kanal D a decis să se consulte cu un avocat și să îl dea în judecată pe tatăl fostului iubit. Chiar dacă a intentat un proces civil și spera să câștige, bruneta a primit vestea tristă cu privire la proces.

„Nu m-am simțit prea bine astăzi și abia acum am aflat vestea. Sunt șocată! Sunt șocată de ceea ce se întamplă în Romania și nu știu exact cum să procedez.

Adică atâta timp am evitat să apelez la lege pentru că nu am vrut să fac rău cuiva și am ajuns unde am ajuns. (…)

Am fost făcută în fel și chip, zi de zi, ore întregi, pentru că am trimis sute de filmări, ca să ajung în punctul în care eu trebuie să plătesc. Adică este perfect normal să ieși în mediul online și să faci de râs pe oricine vrei, la orice oră, oricând.

Încă nu s-a spus motivul. (…) Deci domnul Nelson, că-i spun și numele, are două dosare penale, eu am mers pe civil, oameni buni. Eu nu am vrut să fac rău la nimeni. Eu am vrut să merg spre înțelegere.”, le-a spus Bianca Comănici fanilor.