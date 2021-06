Panică pentru Bianca Comănici. Ce a pățit concurenta de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici trece prin clipe foarte grele din cauza sănătății. Fosta concurentă Puterea Dragostei a fost nevoită să cheme ambulanța înainte de a intra în direct pentru a prezenta emisiunea de pe Wowbiz.

Pentru că își ține la curent fanii cu tot ceea ce face, Bianca Comănici le-a mărturisit, ulterior, ce simptome a avut. Tânăra a spus că a rămas fără aer și că a simțit o stare de greață. Nu știe exacct ce are, dar le-a cerut sfatul prietenilor de pe Instagram.

„Îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar după cum știți nu m-am simțit foarte bine, dar am filmat joculețul pentru duminică și invitații au sosit’, a continuat fosta concurentă Puterea Dragostei.

„Sunt puțin cam bolnăvioară, nu știu de ce. Nu am energie deloc și simt că rămân fără aer și am o stare de greață, mă doare burtica. Ce să fac în situația asta?’, a declarat Bianca Comănici pe Instagram.

Medicii de pe Ambulanță i-au făcut Biancăi Comănici o perfuzie care să o pună pe picioare și cu ajutorul căreia a reușit să prezinte emisiunea.

Ea a dezvăluit că în urmă cu câteva zile a început un tratament cu pastile care i-au făcut rău, motiv pentru au apărut stările de greață și durerile de stomac.

Cu toate acestea, ea a făcut și un test covid-19, pentru a fi sigură că toți cei din jurul ei sunt în siguranță. A ieșit negativ, spre liniștea brunetei.

„Mă simt mai bine acum, pentru că am făcut o perfuzie. Am luat zilele trecute niste pastile pe care nu trebuia sa le iau. Mi-am distrus stomacul, dar acum sunt bine.(…) Am făcut și test COVID și nu am fost testată poztiv’, a spus Bianca Comănici.