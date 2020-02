Bianca Comănici, denigrată în online! Imagini controversate cu concurenta de la Puterea Dragostei: „Mi-e milă de familia ei!”

Bianca Comănici este aspru criticată și jignită în mediul online. În lipsa ei, fanii și concurenții din casa Puterea Dragostei au discutat despre situația jenantă în care se află. Majoritatea celor care se uită la show-ul iubirii au luat la cunoștință niște imagini controversate a căror protagonistă este bruneta. Ce a făcut tânăra în trecut?

Livian a fost asaltat cu ironii după ce s-a aflat că Bianca a fost protagonista unor scene controversate. Din păcate, s-a aflat că tânăra a făcut videochat și că, alături de iubitul ei, a jucat în filme pentru adulți. Deși foarte tânără, bruneta a venit în emisiunea televizată cu un trecut extrem de tumultos și cu multă experiență pe partea sentimentală. Aceasta a mărturisit încă de la început faptul că a avut mai multe relații.

Lucrul ce i-au făcut pe colegii de platou să se isterizeze a fost faptul că ea mereu le-a criticat pe fetele care au apelat la această meserie și a pozat într-o tânără extrem de cuminte, blamând pe toată lumea care călca strâmb. Din nefericire, Livian este cel care este în vizorul tuturor reproșurilor și glumelor, fiind cel care mereu i-a luat apărarea și a crezut în inocența sa.

„N-ai cum să judeci actul în sine, asta face fiecare în viața lui intimă, faptul că s-a filmat e…Știu că a făcut videochat în trecut, știam că singură, mi-a zis. Eu nu știam că a făcut în cuplu. Am știut de clip, când am văzut îți dai seama că am avut un șoc”

Livian

„Lasă-mă cu vrăjeala, Livian. Tu cum poți să o mai privești ca bărbat. Cum să o mai privești în ochi? Nu mă înteresează viața ei, dar hai să facem diferența între videochat și …”

Andreea Pirui