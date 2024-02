Bianca Andreescu a dezvăluit momentul în care s-a îngrășat vizibil: ‘Mi-au plăcut dulciurile prea muuult’

Sinceră, deschisă, cu o doză puternică de umor, sportiva din Canada cu origini românești a vorbit despre un episod dificil din viața sa. Bianca Andreescu a dezvăluit care a fost momentul în care s-a îngrășat vizibil.

În 2019, Bianca Andreescu trăia cea mai bună perioadă a carierei sale, pe terenul de tenis. După rezultatele spectaculoase pe care le-a obținut în ultimii ani, sportiva a suferit o accidentare bizară, în luna martie 2023, în optimile de finală ale turneului de la Miami.

Atunci, sportiva s-a prăbușit pe teren din cauza durerii, fiind nevoită să abandoneze meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova. A fost scoasă de pe teren într-un scaun cu rotile.

Nu este însă prima oară când jucătoarea de tenis trece prin astfel de cumpene. Își amintește și acum una dintre cele mai grele zile din perioada copilăriei – momentul în care și-a fracturat piciorul. Atunci a fost momentul în care Bianca Andreescu s-a îngrășat vizibil.

„Prima oară a fost când am făcut entorsă la gleznă. Nu am jucat tenis multe luni. Apoi s-a întâmplat din nou la 15 ani, am avut o fractură la picior. Atunci, am început să mă antrenez mai mult. Cred că am făcut un pic prea mult și s-a întâmplat ceva. Eram în formă, am vrut să țin nivelul ridicat, dar m-am accidentat și am stat șapte luni pe tușă. Îmi amintesc că plângeam mereu. Eram despărțită de sportul pe care… de fapt, eram despărțită de iubirea mea! Atunci m-am îngrășat mult, nu m-am așteptat la asta. Mereu fusesem activă. (Ridică tonul, certându-se amuzată) Mi-au plăcut dulciurile prea muuult!”, a spus Bianca Andreescu, potrivit GSP.