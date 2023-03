„Ştie cineva ce s-a întâmplat?”. Bianca Andreescu, prima reacție după accidentarea stranie de la Miami – VIDEO

Bianca Andreescu a încercat să glumească și să le transmită fanilor că se simte bine după accidentarea stranie din optimile de finală ale turneului de la Miami. Jucătoarea din Canada, cu origini românești, s-a prăbușit pe teren în timpul confruntării cu rusoaica Ekaterina Alexandrova și a părăsit arena într-un scaun cu rotile.

Bianca Andreescu a trecut printr-un moment foarte complicat în optimile de finală ale turneului de la Miami, în meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova. Jucătoarea din Canada pierduse primul set, dar în al doilea avea avantaj de două game-uri când s-a prăbușit pe teren urlând de durere.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair 😔

Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023