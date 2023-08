Medicii i-au spus că o să rămână invalidă, dar jucătoarea din România a reușit victorii cu Bianca Andreescu și Marketa Vondrousova. „Talpa mea s-a rupt în două”

Andreea Roșca a decis să spună „adio” tenisului la doar 24 ani. Ar fi putut să ia această decizie mult mai devreme pentru că medicii i-au spus că riscă să rămână invalidă dacă mai face sport de performanță. Sportiva a acordat un interviu în care a vorbit deschis despre problemele uriașe de sănătate care au încercat-o încă de când s-a născut.

Andreea Roșca are 24 de ani și ocupă locul 959 WTA. Ultimul meci l-a jucat în luna iunie, într-un turneu ITF de la București, dar acum a decis să se retragă. Sportiva a acordat un interviu în care a dezvăluit că este foarte fericită că a reușit să facă acest pas.

„Sincer, am fost fericită. Am avut o perioadă foarte grea anul trecut, în care plângeam în orice zi mă duceam la tenis. Eram foarte tristă și nu știam de ce. Am fost și la psiholog. Mi-am dat seama că e din cauza stresului cauzat de tenis”, a declarat Andreea Roșca la podcastul Business Philosophy .

Andreea Roșca s-a născut cu talus valgus (unul sau ambele picioare sunt lipite de gambă), a suferit mai multe operații, dar a insistat să joace tenis. Toți medicii care au consultat-o i-au transmis că riscurile sunt foarte mari. Au fost și specialiști care i-au transmis că ar putea să-și petreacă viața într-un scaun cu rotile.

„Medicii mi-au zis mereu: «Nu mai juca la nivel profesionist, că o să-ți rupi…». Așa mi-am rupt trei tendoane, talpa mea practic s-a rupt în două. Am două hernii de disc, am contuzii pe la vertebre, dar nu m-au marcat” a mai spus Andreea.

Andreea Roșca este tare mândră că în ciuda acestor probleme medicale are în CV câteva victorii răsunătoare.

„Am bătut-o de trei ori pe câștigătoarea de la Wimbledon, Marketa Vondrousova, de fiecare dată la două seturi. O dată la Europene, o dată la Petit As, când am ajuns în finală și încă o dată la un turneu oarecare, prin 2013. Apoi la un an sau doi după, la un turneu în Franța, am bătut-o pe Bianca Andreescu. N-am jucat niciodată cu Iga Swiatek, dar am fost la multe turnee împreună”, a spus Andreea Roșca la podcastul Business Philosophy.