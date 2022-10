Ce i-a spus Ami lui Cătălin Măruță despre scandalul cu Bia Khalifa de la Pro TV: ‘I-am găsit mereu scuze pentru educație’

Bia Khalifa a fost eliminată după ce a agresat-o fizic și a scuipat-o pe Ami. Celebra cântăreață a fost șocată de comportamentul divei. Scenele dintre cele două de la ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” i-au lăsat pe toți fără cuvinte. Majoritatea colegilor lor din tabere nu au intervenit în timpul discuției lor, crezând că blondina are din nou parte de o stare proastă. Iată că amenințările sale și gesturile agresive nu au mai trecut de data aceasta cu vederea. Ce a spus Ami despre întreg scandalul?

Scene incredibile la ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”: Ami, detalii despre scandalul cu Bia Khalifa?

Bia Khalifa și Ami au fost protagonistele unor scene șocante. Blonda a fost descalificată în urma comportamentului său greu de privit. Totul a pornit de la o discuție avută de cântăreață cu o altă concurentă, Anisia Gafton.

Participantele din tabăra mov s-au certat de multe ori, dar de această dată scandalul a fost la un pas să se transforme într-o bătaie în toată regula. Iată doar câteva replici din discuția celor două!

Bia: Ar fi frumos jocul, dacă ar fi persoane mai frumoase şi ar avea tupeu să spună în faţă.

Mara: La cine te referi, la Ami?

Bia: Da.

Ami: La mine şi la Anisia, da.

Bia: Atât ştiţi. Să vorbiţi pe la spate.

Ami: Bia, am încercat să-ţi zic.

Bia: Taci, fă, când vorbesc eu şi liniştea tace. Du-te, aşa.

Ami: Tocmai am fost făcută c()/ă.

Bia: Bă, nu am bătut o fată în viaţa mea, dar n-au tupeu să spună mai multe chestii’

,,Putea să se întâmple orice. M-am simțit în pericol”

Ami a venit cu o reacție despre scandalul uriaș din Republica Dominicană care a scos-o în cele din urmă pe Bia Khalifa din joc. Artista a mărturisit că se bucură de faptul că oamenii din producție au intervenit. Solista a susținut mai apoi că nu există scuze pentru un astfel de comportament. Mai mult decât atât, cântăreața a subliniat că s-a simțit în pericol în acele momente.