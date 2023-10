Betty Stoian, anunț despre al doilea copil: „O fetiță care să semene cu mine”. Cum l-a anunțat pe Cătălin că a rămas însărcinată VIDEO EXCLUSIV

Betty Stoian este una dintre cele mai deschise și transparente vedete din showbiz. Artista a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre viața de familie și despre rolul de mamă. Fără rețineri, fiica lui Florin Salam a făcut un anunț important privind al doilea copil.

Betty Stoian trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Cătălin Vișănescu. Se iubesc de mai bine e șapte ani și sunt chiar și căsătoriți din punct de vedere legal. Viața lor s-a schimbat complet de când a venit pe lume fiul lor, Matthias.

Cel mic are acum cinci ani și este bucuria părinților. Betty recunoaște că nu a fost pregătită să devină mamă, dar a fost dornică să învețe și a prins totul din mers. Știa doar câteva lucruri banale, dar i-a fost destul de greu să le pună în aplicare.

Consideră că nu este în măsură să dea sfaturi de parenting, în condițiile în care ea are un singur copil și există femei cu familii mult mai mari. Totuși, este dispusă să ajute orice tânără mamă, care nu este pregătită pentru ce va urma, exact cum a fost și ea cândva.

Betty Salam ne-a vorbit și despre cum a aflat că este însărcinată. Într-o zi, artista a poftit la o gogoașă și zile întregi a stat cu gândul la acel desert. Se gândea obsesiv la acel aliment și asta i-a dat de gândit.

„Am văzut un om cum mânca o gogoașă, îmi venea să mă dau jos din mașină. Până am găsit eu o gogoașă de-aia au trecut câteva zile, mă gândeam cu gândul la gogoașă, mă trezeam cu gândul acolo. Am zis că se întâmplă ceva”, își amintește vedeta.

Într-o zi, fiica lui Florin Salam a făcut un test de sarcină, pentru că nu își explica acea poftă disperată. Nu i se mai întâmplase înainte, dar, când au apărut două linii, a dispărut orice bănuială. Când a aflat vestea, soțul ei a izbucnit în lacrimi, pentru că un copil era dorința lui cea mai mare.

„Eram toți în casă, am făcut testul de sarcină și am strigat-o pe mătușa. I-am zis ”Îți arăt ceva, dar nu spui nimănui”. Ea a început să țipe de fericire, Cătălin a început să plângă, după am început și eu să plâng. Era cea mai mare dorință a lui Cătălin”, ne-a povestit Betty Salam.

Fiica lui Florin Salam a avut o sarcină toxică, ce i-a dat mari bătăi de cap. A stat zile întregi prin spitale și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar sarcina a fost cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Timp de aproximativ 5cinci luni, artista nu a putut nici măcar să mănânce. A trecut prin clipe extrem de grele, dar spune că a meritat orice efort. Când și-a strâns băiețelul în brațe pentru prima dată, a uitat de orice probblemă.

„Până să aflu că sunt însărcinată nu mi-a fost rău, când am aflat, mi-a fost rău. Am avut sarcină toxică, am avut o sarcină extrem de grea. Cele care au trecut prin asta înțeleg perfect. Eu eram zi de zi pe perfuzii, eu nu beam nici apă. Vreo patru-cinci luni nu am mâncat, nu exagerez, a fost ceva grav”, a mai povestit artista.