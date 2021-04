Betty Salam, dezvăluiri despre viața de mămică. Cum încearcă să își crească copilul, de fapt: „Nu am acea răbdare”

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a făcut dezvăluiri despre cariera sa, dar și despre rolul de mamă. Aceasta a povestit cum a ajuns să cânte, dar și cine o ajută cu fiul ei, în vârstă de doi ani jumate.

Betty Salam a povestit că a început să cânte dintr-o glumă. Am inceput printr-o gluma sa cant, tatal meu avea studioul in casa, eu cantam desi microfonul nu era pornit, iar ea (n.red. Bia, verișoara ei) se uita la mine si aveam incredere in ce-mi spune ea. Ea (. n.red. verișoara ei) mi-a ales si numele de scenă. Mie imi place foarte mult albastru. M-am documentat inainte. eu sunt obsedata de tot ce inseamna Egipt si stiu că ”blue” in sine inseamna ceva de acolo. Ea m-a indreptat spre muzica, o consider sora mea. Eu am 20 de ani, ea are 16 ani. Cand vine vorba de styling, eu vin cu propriile idei. Eu prefer sa fiu exact cum sunt eu, cat mai simpla”, a spus Betty Blue.