Betty Salam a ajuns pe perfuzii și antibiotice. Ce a pățit fiica lui Florin Salam. „Trebuie să-mi revin”. EXCLUSIV

De mai bine de o săptămână, Betty, frumușica fiică a manelistului Florin Salam, a contactat o răceală puternică, în urma căreia i-a fost afectată vocea. Și cum artista urmează să intre în studio săptămâna viitoare pentru relansarea carierei sale, aceasta a ajuns pe perfuzii și antibiotice, pentru a-și reveni cât mai repede, potrivit mărturisirilir făcute în exclusivitate pentru playtech.ro.

Mamă a unui băiețel care a împlinit patru ani la începutul lunii octombrie, în aceeași zi cu tatăl său, regele manelelor, Florin Salam, Betty are planuri mari în ceea ce privește relansarea cariere sale.

„Vreau ca acum să mă ocup de mine. Tata mă ajută, dar eu nu vreau să-l implic în cariera mea. Sunt încăpățânată. Am tot avut vacanță, gata, s-a terminat, acum vreau să muncesc, să cânt, să scot piese noi”, ne-a declarat Betty.

Artista umeză să intre în studio săptămâna viitoare, doar că în acest moment se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate.

A rămas aproape fără voce, în urma unei răceli contactată recent. În prezent, potrivit propriilor mărturisiri făcute în exclusivitate pentru playtech.ro, Betty Salam e pe perfuzii și antibiotice, din dorința de a-și reveni cât mai repede.

La rându-i, fiul artistei a fost și el răcit, lucru care i se întâmplă frecvent de când merge la grădiniță. Cu toate acestea, artista nu crede că a luat vreun virus de la micuțul său, ci bănuiește că a contactat un streptocop de la un concert avut astă-vară, în Herăstrău, mai ales că de atunci a mai trecut încă de două ori prin această fază a bolii.

„Mathias (n.r. fiul artistei) răcește cam la două săptămâni, de când merge la grădiniță. Înainte a fost el bolnav, dar nu cred că am luat ceva de la el.

La ultimul concert, nu am avut microfonul meu, se pare că de acolo am luat un streptocop. E a treia oară de atunci de când răcesc rău iar și am probleme cu vocea”, a completat aceasta.