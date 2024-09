Betty Salam a abandonat școala la o vârstă fragedă. Câte clase a absolvit

În aceste zile s-a dat startul la un nou sezon Asia Express 2024, iar cele 9 echipe vor merge pe „Drumul Dragonului”. Printre concurenții acestui sezon se numără și Betty Salam, alături de souțul ei, Cătălin. Dar, cu toate că deja o cunoaște toată lumea, puțini știu că, de fapt, Betty Salam a abandonat școala la o vârstă fragedă.

Încă din prima zi, Betty Salam s-a accidentat

Pe 1 septembrie, așa cum era anunțat, a început sezonul 7 din „Asia Express”, iar toate cele 9 echipe au pornit pe Drumul Dragonului încă din prima zi, fără menajamente.

Printre echipe și cea formată de Betty Salam și Cătălin Vișănescu. Numai că, la prima provocare, fiica celebrului manelist Florin Salam s-a accidentat, iar fanii au văzut exact cum s-a întâmplat.

Ajunși într-o zonă de munte, în mijlocul unei mici comunități, Cătălin și Betty Salam aveau de făcut o primă provocare, la fel ca și ceilalți, dar a venit accidentarea acesteia care l-a pus în posutra de a duce la bun sfârșit proba singur pe Cătălin Vișănescu, acesta recunoscând că „Nu mă așteptam să venim chiar din prima aici”.

”Pe drum era foarte mult nisip. Am căzut și m-am văzut jos acolo, zic ”de ce eu?!”. În prima zi, euuu?!, avea să spună Bett după accidentare.

Betty Salam a abandonat școala la o vârstă fragedă

Deși se știe cine este, și mai ales că este fiica celebrului Florin Salam, puțin sunt cei care șit , de fapt, că Betty Salam a abandonat școala la o vârstă fragedă. Astăzi, în vârstă de 24 de ani, se pare că pe vremea copilăriei și a adolescenței, Betty nu prea a fost bună la școală, mai ales că la vârsta de 15 ani aceasta era de-abia în clasa a VI-a.

În mod normal, la această vârstă ar fi trebuit să fie cel puțin în clasa a IX-a, dacă nu chiar clasa a X-a. De altfel, Betty Salam recunoștea că ar fi avut ceva probleme, și din acest motiv și situația ei școlară:

„Am avut o perioadă mai grea şi din păcate asta s-a întâmplat. Nu cred că e vreo problemă să fiu clasa întâi, a noua sau a zecea, important este că muncesc și fac tot posibilul să ajung la şcoală și fac tot posibilul să ajung unde îmi doresc, adică sus. Nu am chiulit niciodată, dar avut o probleme și a fost o perioadă mai grea pentru mine”, a declarat Betty Salam pentru SpyNews, în 2015.

Până la urmă, câte clase a absolvit?

Ca urmare a activității sale artistice, și anumeroaselor sale cocnerte, în acei ani Betty avea să acumuleze extrem de multe absențe, cele mai multe fiind înregistrate în 2016.

La doi ani de la acest moment, în 2018, tânăra avea să ia decizia de a renunța la școală, când avea 17 ani, având în vedere că deja era într-o relație cu Cătălin Vișănescu, și gravidă.

Un an mai târziu avea să vină și primul copil, astfel că și-a dedicat timpul micuțului bebeluș, și nu s-a mai întors la școală. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să stabilim câte clase a absolvit, am putea spune că s-a oprit la clasa a VI-a.

Astăzi, deși fanii Asia Express îi văd împreună, din păcate relația lor nu mai funcționează de ceva vreme, așa că au luat decizia de a se despărți. Decizia a venit imediat după terminarea filmărilor la sezonul 7 de Asia Express, Betty fiind cea care a anunțat că au luat o pauză.