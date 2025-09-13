Ultima oră
„Betty cea urâtă" a împlinit 52 de ani. Cum arată Ana Maria Orozco, la 25 de ani de la terminarea filmărilor pentru telenovela-fenomen? Foto
13 sept. 2025 | 14:09
de Dumitrache Diana

„Betty cea urâtă" a împlinit 52 de ani. Cum arată Ana Maria Orozco, la 25 de ani de la terminarea filmărilor pentru telenovela-fenomen? Foto

Serialul „Betty cea urâtă” a cucerit publicul din întreaga lume (Foto: Profimedia)

Serialul „Betty cea urâtă” a cucerit publicul din întreaga lume la începutul anilor 2000 și a transformat-o pe actrița columbiană Ana Maria Orozco într-un nume celebru. Personajul Beatriz Pinzon Solano, secretara timidă, cu ochelari mari și apărat dentar, a devenit rapid un fenomen cultural, iar povestea ei a fost adaptată în zeci de țări.

Ce face Ana Maria Orozco acum

Astăzi, actrița care a dat viață „urâtei” Betty a împlinit 52 de ani și arată complet diferit față de imaginea cu care fanii o asociază. Departe de look-ul stângaci și modest al personajului său, Ana Maria Orozco este o femeie elegantă și rafinată, cu o carieră solidă în teatru și televiziune.

După succesul uriaș al telenovelei, actrița și-a continuat activitatea artistică, dar a ales să fie mai discretă în viața personală. Ea locuiește în prezent în Argentina, unde joacă în piese de teatru și producții TV, dar acceptă și proiecte internaționale. Orozco este cunoscută pentru profesionalismul său și pentru faptul că a preferat mereu calitatea rolurilor în locul expunerii excesive.

Pe lângă carieră, Ana Maria Orozco este și mamă a două fete, cu care își petrece mare parte din timp. Actrița postează rar pe rețelele de socializare, însă atunci când o face, primește mii de aprecieri din partea fanilor nostalgici care încă o numesc „Betty”.

De la „urâtă”, la simbol al feminității

Transformarea Anei Maria Orozco de-a lungul anilor este impresionantă. Dacă în serial a fost nevoită să se ascundă în spatele unor accesorii menite să-i știrbească frumusețea, în realitate actrița a devenit un adevărat simbol al feminității și naturaleții.

La 52 de ani, continuă să fie un chip respectat și apreciat în lumea artistică, dar și o prezență care trezește nostalgii pentru generațiile care au urmărit cu sufletul la gură povestea „Betty cea urâtă”.

Ana Maria Orozco revine în rolul „Betty cea urâtă”, după 25 de ani

Ana Maria Orozco, actrița care a cucerit publicul din întreaga lume cu rolul său din telenovela „Betty cea urâtă”, s-a întors pe micile ecrane la 25 de ani de la lansarea serialului original. Noua producție, intitulată „Betty cea urâtă – povestea continuă”, este difuzată pe Prime Video și îi arată fanilor cum arată personajul iconic la 50 de ani.

Serialul original, lansat în 1999 pe Canal RCN din Columbia, a devenit un fenomen global, fiind difuzat în aproape 180 de țări, dublat în peste 30 de limbi și adaptat în aproape 30 de teritorii.

Astăzi, la 52 de ani, Ana Maria Orozco reia rolul lui Beatriz Pinzon Solano. Noua serie a debutat vara trecută în peste 240 de țări și teritorii, iar producătorii au confirmat deja un al doilea sezon. Într-un interviu pentru World Screen, actrița a vorbit despre modul în care s-a pregătit pentru revenire:

„Am avut aproximativ doi ani pentru a reflecta asupra evoluției personajului. Nu ne-am dorit să recreăm imaginea din urmă cu 25 de ani, ci să arătăm trecerea timpului și cum experiențele au modelat-o pe Betty. Betty este personajul pe care îl cunosc bine, iar acum o interpretez la vârsta ei actuală, adăugând și experiențele mele personale. Nu încercăm să imităm Betty de acum 25 de ani, ci o prezentăm așa cum este astăzi, cu maturitate și evoluție”.

Referindu-se la succesul continuu al poveștii, actrița a mărturisit:

„Este incredibil să vezi cum noi generații se îndrăgostesc de Betty și de povestea ei pentru prima dată. Fenomenul este uimitor și foarte emoționant pentru mine.”

