Berna de la Puterea Dragostei, o nouă emisiune la Kanal D?! Vestea neașteptată din urmă cu puțin timp

Berna, fosta concurentă a show-ului matrimonial „Puterea Dragostei“, ar putea fi urmărită din nou pe micul ecran de cei care au îndrăgit-o. Deși este micuță și cu un aer aparent inocent, tânăra se transformă într-o adevărată „priveliște“ când poartă ținute extravagante. Bernadette este model și adoră să fie fotografiată, iar, mai nou, o încântă ideea de a participa la o competiție de stil. Mai multe detalii, în continuare.

Berna, iubita lui de Philip de la „Puterea Dragostei“, își dorește să apară din nou într-o emisiune televizată. Recent, tânăra le-a mărturisit fanilor despre dorința de a participa la „Bravo, ai stil“, show-ul de fashion difuzat de Kanal D, și le-a cerut părerea în legătură acest subiect.

Bernadett a fost una dintre cele mai echilibrate și calme concurente din casa „Puterea Dragostei“, sezonul 1, iar revenirea în cel de-al doilea sezon i-a adus și iubirea. La scurt timp l-a cunoscut pe Philip, cu care urmează să se căsătorească în curând.

Fostul concurent a cerut-o în căsătorie în casa show-ului matrimonial, iar transmisia a fost una plină de emoții.

„La anu’, facem nunta cu doamna Andreea (n.r Andreea Mantea, fosta prezentatoare). La anu’, se strigă darul! Noi am vrut să o facem anul acesta, dar dacă a fost problema cu pandemia, am amânat. Doream ca evenimentul să fie în august sau septembrie, să nu fie nici cald, nici frig, să fie vremea OK. Vrem să facem totul ca la regi și regine, să fie totul cu trăsură, ca un basm, să fie frumos, un moment unic, așa mi-am imaginat întotdeauna. Pe ea să o văd într-o rochie de prințesă, eu să fiu într-un costum, un cavaler pe un cal alb“.