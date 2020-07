Puterea Dragostei: Daiana și Berna, detalii din interacțiunile cu Philip. Totul a fost doar o glumă?

Daiana și Berna au ceva de împărțit – amintiri cu Philip! Bruneta i-a recunoscut actualei iubite ale tânărului care a fost legătura de scurtă durată dintre cei doi. Ce s-a întâmplat când Berna a aflat adevărul?

Puterea Dragostei: Daiana și Berna, prietene la cataramă? Ce i-a dezvăluit bruneta?

Berna a aflat chiar de la sursă cum au fost primele luni în casa iubirii ale lui Philip. Blondina a intrat abia după în emisiune, fapt pentru care nu știa multe detalii din culise, pe cine nu plăcea actualul ei iubit și cu cine și-a încercat norocul. Ceea ce e bine pentru aceasta este că Daiana a fost extrem de directă și sinceră în ceea ce a privit tatonarea din trecut cu iubitul amicei sale, așa că tânăra a aflat în detaliu ce s-a întâmplat în lipsa ei.

Amintim că acum Berna și Philp sunt proaspăți logodiți și caută să-și unească destinele imediat cum ies din casa Puterea Dragostei. Nu mai este mult până la finală, iar cuplu are nevoie de toată susținerea pentru votul decisiv care-i va aduce sau nu aproape de trofeul și premiul mult râvnit.

Daiana: Vai, am avut emoții rău. Nu mai vorbisem cu Philip de vreo două săptămâni, apoi am revenit în emisiune. Când m-au sunat nu știam cum să reacționez.

Berna: Știam că e o concurentă în casă, te-am văzut că te certai rău cu Ligi și am știut că ai intrat pentru Philip.

Daiana: Eu când am intrat, Philip era în tatonări cu Ligi. Și el mi-a zis că e în cunoaștere cu ea, așa că l-am lăsat-o baltă. I-am dat mesaj să văd cum e mersul emisiunii, după el mi-a scris înapoi și s-a încheiat așa. Apoi eu m-am enervat și l-am amenințat că spun că ne cunoaștem din afară și că am petrecut până și Revelionul împreună.