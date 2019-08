Benone Sinulescu, la 82 de ani. Fostul partener al Irinei Loghin a fugit din București de teama cutremurelor

Celebrul cântăreț a fugit din București din cauza cutremurelor. Benone Sinulescu a luat această decizie în urmă cu câțiva ani buni, moment în care a început ușor să renunțe la aparițiile televizate. Ce a declarat despre frica ce l-a urmărit o viață și cum se simte acum la noul loc pe care îl numește acasă?

Cunoscutul cântăreț de muzică populară a luat o decizie radicală cu privire la locuința sa. Artistul s-a hotărât să părăsească de tot Bucureștiul și să se mute în Buzău, alături de soția sa.

“Am fugit la casa mea de la Siriu, de teama cutremurelor. Acesta e motivul pentru care nu prea mai stau in Bucuresti decat atunci cand sunt invitat la diferite emisiuni sau am spectacole. Pot spune ca asta a fost unul dintre motive pentru care am refuzat sa mai stau la bloc” Benone Sinulescu

În anul 2011, Benone a refuzat titulatura de cetățean de onoare al orașului natal. Artistul a acuzat atunci autoritățile locale că se folosesc fără drept de o melodie în orologiul din Palatul Comunal. Conflictul a pornit la scurt timp după ce Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor a înștiințat autorităților locale că trebuie să îi ofere o sumă de 500 de lei lunar lui Benone Sinulescu pentru a-i putea folosi melodia “Cât e Siriul de are”.

În timpul în care la putere era Nicolae Ceaușescu, nenumărate zvonuri și legende se vehiculau în lumea publică despre Benone. Unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică populară tradițională a povestit exact despre ceea ce era pe buzele tuturor.

”Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea… S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”

Benone Sinulescu