Corina Chiriac, în doliu. Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe artistă la altar a murit

Fostul soț al Corinei Chiriac a murit. Virgil Anastasiu a fost singurul care a reușit să o ducă pe marea vedetă a muzicii românești la altar.

Virgi Anastasiu a fost cel care i-a pus verigheta pe deget Corinei Chiriac. Acesta s-a stins în cursul zilei de 22 iulie, la vârsta de 58 de ani. Virgil Anastasiu a avut carieră frumoasă, fiind cunoscut drept un om de afaceri foarte bun. În anul 1986 a fugit în Statele Unite ale Americii, pentru a putea scăpa de comunism. În SUA, a reușit să conducă numeroase companii pe care le-a materializat în România mai târziu. Vestea că acesta a murit a fost de necrezut. Cei care îl cunoșteau știau că s-a retras la Gura Răului, Sibiu, conform starsibian.ro. ”În America am stat câţiva ani, am lucrat ca agent imobiliar, câştigam cât să o duc bine, nu neapărat foarte bine. Acolo m-am şi măritat cu Virgil, care se născuse în Constanţa. Ne-am întors în România când am aflat că părinţii noştri s-au îmbolnăvit”, a mai adăugat solista

Virgil povestea întotdeauna despre Corina Chiriac faptul că era o soție perfectă. „Era soţia perfectă. Cuminte, casnică, avea grijă de gospodărie, făcea curat, mă aştepta cu mâncare. Sunt mândru că am fost singurul soţ al Corinei Chiriac”.

Divorțul dintre Corina Chiriac și Virgil Anastasiu

Cunoscuta artistă a povestit la Kanal D despre eșecul căsniciei dintre aceasta și Anastasiu. ”Bărbaţii suferă de nevoia absolută de putere. Unul dintre motivele pentru care m-am căsătorit târziu şi am divorţat repede a fost şi acela de a nu intra la un fals stăpân. De a nu mă lăsa de bunăvoie la dispoziţia unui bărbat care-şi varsă frustrările personale sau profesionale pe mine. De a nu fi minţită, cu o gelozie jucată, pentru a fi manipulată în cele mai nevinovate intenţii de a trăi civilizat!”.