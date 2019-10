Benone Sinulescu, exasperat de hoți. Ce a făcut, după ce casa de la Bârzava i-a fost spartă de 3 ori

Benone Sinulescu este ținta hoților! Cântărețului i-a fost spartă casa din Bârzava de nu mai puțin de trei ori. Solistul nu a mai a mai rezistat și a uat măsuri serioase? Ce a decis să facă solistul, exasperat de cele ce s-au petrecut?

Iubitul cântăreț are un colț de Rai în curtea sa din comuna Bârzava, județul Arad care, din păcate, a fost spart de tri ori de hoți. Benone se mândrește cu o curte în care se vede bine mâna unui gospodar. Are producția proprie de roșii, dovlecei și crini înalți de aproape doi metri. Din nefericire, solistul de muzică populară a devenit de câteva luni bune ținta exacă a hoților din apropiere.

Nea’ Beni văzând că acest lucru nu s-a întâmplat o dată, ci de trei ori, a luat măsuri urgente în livada sa minunată de la Bârzava. Benone Sinulescu a vorbit, pentru click.ro, despre alegerea sa de a se retrage la Arad și despre soluția pe care a găsit-o pentru oamenii mult prea curioși de averile sale.

„Mi-e drag să încalţ cizmele de cauciuc şi să muncesc la răsaduri. Anul acesta mi le-au furat de trei ori. Până nu am pus camerele de luat vederi, nouă la număr, nu am făcut nimic. Pentru că nu e de glumit. Apoi, am făcut solar şi am reuşit să salvăm recolta din acest an. Probabil s-a dus vorba că avem de toate în grădina noastră şi aşa s-au gândit să ne calce hoţii. Oamenii sunt invidioşi, nu ştiu ce or avea în cap. Noi ştim cine le-a luat, dar nu am vrut să facem scandal. Însă, dacă nu se opresc, vom lua măsuri. Spre necazul lor, probabil, ne-a dat în final Dumnezeu o recoltă extraordinară şi am avut fructe şi legume grozave şi anul acesta, în grădina noastră. Ne place foarte mult. Numai azi am cules 8 găleţi de roşii”

Benone Sinulescu (Sursa: click.ro)