Bebeluș român, victima Administrației Trump. A fost luat de lângă părinți la granița cu Mexicul

Un bebeluș român a devenit cel mai mic copil care a devenit victima politicilor aplicate de Administrația Trump. Constantin Mutu avea doar 4 luni atunci când a fost luat de lângă tatăl său, la granița cu Mexicul. Micuțul a fost dat în adopție unei familii din Michigan, iar povestea sa a apărut în The New York Times.

Vasile și Florentina Mutu au plecat în Mexic în anul 2018 și au luat cu ei 2 dintre cei 5 copii pe care îi aveau împreună. Aveau în plan să ceară azil în Statele Unite ale Americii, dar lucrurile nu au mers așa cum au plănuit. S-au pierdut unii de alții în Mexic, iar mama și copilul de 4 ani s-au întors în România, în timp ce Vasile, care a rămas cu bebelușul de 4 luni, a fost prins de polițiștii de frontieră în Texas.

Micuțul Constantin a fost luat de autoritățile americane și dat spre adopție unei familii din Michigan. Povestea lui a fost făcută publică de jurnalista Caitlin Dickerson, care a avut nevoie de câteva luni pentru a da de urma bebelușului român. După ce a stat departe de părinții lui timp de mai multe luni, un judecător a decis să fie trimis înapoi la familia lui.

After spotting a reference to a 4-month-old asylum seeker in a court document, @itscaitlinhd found the youngest known child separated from his family under Trump’s „zero-tolerance” border policy. https://t.co/l8Jh0IkLFy pic.twitter.com/84G0BrB0rw

— The Weekly (@TheWeekly) 16 iunie 2019