Bebe Cotimanis, avertisment pentru Guvern: ”Ne-ați aruncat în stradă. Suntem foarte periculoși”

Iubitul actor Bebe Cotimanis spune că îi plac începuturile și provocările. Așa a decis ca, după 25 de ani de stat într-un loc, să o ia de la capăt în altul. Curajul e incontestabil, cel puțin legat de schimbări. Cât despre pandemie și actorie, artistul le-a transmis guvernanților că: „Dacă ne-aţi aruncat în stradă, să ştiţi că nu mai plecăm de acolo. Şi suntem foarte periculoşi”.

Bebe Cotimanis, avertisment pentru guvernanți

În urmă cu trei luni, Bebe Cotimanis și-a asumat încă un rol, de director al teatrului ”Alexandru Davila”, din Pitești. A primit această funcție într-o perioadă grea a teatrului, trecând prin convulsii, prin fostul manageriat. Spune că nu a avut conflicte cu nimeni, ba chiar îi plac oamenii și îi place meseria sa. Nu are nici emoții în legătură cu actoria în pandemie.

„Uitaţi, a vrut Dumnezeu să fim în Argeş şi aici a fost infectarea cu COVID-19 foarte ridicată, şi-a făcut de cap virusul. Am fost nevoiţi să ieşim cu teatrul în stradă toată vara. Am jucat în stradă, la grădina de vară şi a fost extraordinar. Chiar am băgat în proiectul meu de management chestia asta cu ieşitul în stradă. Dacă ne-aţi aruncat în stradă, să ştiţi că nu mai plecăm de acolo. Şi suntem foarte periculoşi. Pentru că noi, actorii, trebuie să fim mereu într-o poziţie din care tragem un semnal de alarmă când se întâmplă ceva nasol.

Ăsta-i rostul teatrului, nu? Să ne educe, să ne arate cum să iubim oamenii. Tu, fiind într-o funcţie de conducere, mai uiţi. De aia sunt piese cu regi care pică din cauza metehnelor pe care le au. Noi suntem un semnal de alarmă, iar o putere inteligentă înţelege chestia asta şi ne sprijină. Eu simt că după perioada asta, lumea se va reface pe o fundaţie mai bună. După perioada asta plină de convulsii, va urma una atât de frumoasă, neînchipuit de frumoasă”, a spus actorul într-un interviu, potrivit Adevărul.

Prezent

Constantin Cotimanis sau Bebe, așa cum îl alintă prietenii, a interpretat sute de roluri importante pe parcursul vieții, fie în filme, fie în piese de teatru. În amintirea publicului a rămas Petruchio, din ”Îmblânzirea Scorpiei”, Comisarul din ”Transfer de personalitate” sau Nae Ipingescu din ”O noapte furtunoasă”. Nici în vreme de pandemie nu a renunțat la cea mai mare iubire a lui: teatrul. El a jucat în aer liber pentru oamenii care îl îndrăgesc.