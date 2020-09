Bebe Cotimanis și amanta, nas în nas cu fosta soție. Ce a urmat

Situaţie incredibilă la Gala Premiilor UCIN! Bebe Cotimanis şi amanta au dat nas în nas cu fosta soţie, Florina Mărcuţă. Ce s-a întâmplat între cele două la eveniment?!

Bebe Cotimanis și amanta, întâlnire de gradul 0 cu fosta soţie

Anunţul divorţului dintre Bebe Cotimanis şi Florina Mărcuţă, după 17 ani de căsnicie, a picat ca o bombă. Cea care a luat decizia separării a fost chiar make-up artistul iar motivul – infidelitatea actorului. Cei doi au împreună un băiat.

“A fost un şoc pentru mine să văd acele fotografii şi filmuleţul. Mă doare sufletul, dar asta e, mergem înainte. El e, în definitiv, soţul meu şi tatăl lui Matei. Nu vreau să comentez nimic”, a declarat Florina Mărcuță, în 2018.

Femeia cu care Bebe Cotimanis îşi înşela soţia era chiar actriţa Iulia Dumitru, în vârstă de 49 de ani. Cei doi formează acum un cuplu şi nu se sfiesc să apară împreună la evenimente. Cel mai recent exemplu, este Gala Premiilor UCIN, unde aceştia au venit braţ la braţ. La Teatrul Naţional, însă, a fost prezentă şi Florina Mărcuţă (51 de ani), iar cele două s-au evitat, aşa cum era de aşteptat, toată seara.

Bebe Cotimanis, fericit la braţul femeii iubite

Fostul jurat de la “Românii au Talent” a fost vizibil încântat de eveniment, dar mai ales mândru de cea care i-a fost alături. Bebe Cotimanis a fost nominalizat la Premiile UCIN pentrul rolul comandantului Ciumău din filmul ”Între chin şi amin”.

Cei doi actori fac echipă nu doar acasă, ci și la teatru, locul în care s-au şi întâlnit.

“Ne-am cunoscut în teatru. Am început repetițiile la «Romeo și Julieta» și ne-am văzut și asta a fost. Eu îl văd cel mai frumos bărbat din lume, înseamnă că e iubire. A fost chiar ezitare din partea mea la început”, a spus Iulia Dumitru în cadrul emisiunii “Vorbește lumea”. “M-a ţinut deoparte la început, asta m-a atras la ea. Respirăm mai greu când o vedeam”, a povestit actorul.

Cotimanis, de la Pro, la Prima TV

Voce emblematică a Pro Tv-ului, Bebe Cotimanis a anunţat că, după 25 de ani, a semnat cu Prima TV. Mai exact, actorul va fi vocea postului din data de 5 octombrie. De asemenea, el va fi auzit și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media – Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K.

Postul Prima TV s-a alăturat oficial, recent, grupului Clever Media, deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa.